‘복잡도 최상’ 강남 도로에서도 척척… 자율주행택시 타보니 [모빌리티&라이프]

SWM(에스더블유엠)의 자율주행기술이 적용된 코란도 EV 자율주행택시의 자율주행 모습. 백소용 기자

최근 경기 안양의 한 일반 도로. ‘서울자율차’라고 쓰여있는 코란도 EV 자율주행택시(로보택시)에 타자 안전 요원의 조작 없이 차가 스스로 움직이기 시작했다. 운전자가 주행하는 일반 차량 사이에서 달리던 차량은 어린이보호구역에서 수동으로 전환됐다. 안전 요원이 운전대를 잡고 주행을 하며 해당 구역을 벗어난 뒤 자율주행택시는 다시 자동으로 전환됐다. 현행법상 사람이 직접 운전해야 하는 어린이·노약자·장애인보호구역 등을 제외하고는 모두 자율주행으로 움직인다는 설명이다.

◆“안전 최우선” 자율주행택시

자율주행택시를 타고 약 4㎞ 구간을 달리는 동안 일반 차량과 비교해 이질적인 느낌이 들지 않았다. 신호등을 멀리서부터 정확히 인식해 스스륵 섰다가 부드럽게 출발했다. 센서로 감지되는 정보를 표출해주는 차량 디스플레이에는 도로 위의 차량을 크기별로 구분해 보여줄 뿐만 아니라 인도에 있는 사람의 움직임까지 단순화돼 표시됐다. 해당 차량은 라이다 등의 센서 장치로 전방 최대 200m까지 정보를 인지할 수 있다.

우회전 구간에서 횡단보도가 나오자 차량은 일시정지를 한 뒤 우회전을 진행했다. 안전 요원은 “(운전자들은 일시정지를 안하는 경우가 많아) 뒤따라오는 운전자들이 싫어하는 부분”이라며 “안전이 최우선이기 때문에 최대한 보수적으로 설정했다”고 설명했다.

SWM(에스더블유엠)의 자율주행기술이 적용된 코란도 EV 자율주행택시. 백소용 기자

현재 코란도 EV 3대가 서울 강남권에서 평일 밤 11시부터 다음날 5시까지 심야 자율주행택시로 운행되고 있다. 스마트폰 애플리케이션(앱)인 카카오T를 통해 예약과 호출을 할 수 있다. 서울시는 조만간 자율주행택시를 주간 운행까지 확대하고 차량도 늘려 상용 서비스도 시작할 방침이다.

KG모빌리티(KGM)와 자율주행 스타트업 에스더블유엠(SWM)은 지난해 9월부터 심야 자율주행택시를 운행하며 지난달 기준 5000건이 넘는 무사고 탑승기록을 세웠다. KGM은 차량 제어와 반응 관련 동적 정보 등 인터페이스 관련 기술을 지원하고, SWM은 소프트웨어와 자율 주행에 필요한 각종 하드웨어를 장착해 자율주행차량을 개발했다.

김기혁 SWM 대표는 “자율주행택시를 운영해보니 교통신호를 100% 준수해 안심하고 탈 수 있다는 점 등을 좋게 평가받아 승객의 선호도가 높게 나타났다”며 “도로 정체, 불법 주정차·유턴, 버스전용차로 좌회전 등 복잡한 시나리오가 모두 가능한 강남 도로의 주행 데이터는 가치가 높다”고 말했다.

김기혁 SWM 대표. 백소용 기자

◆치열한 글로벌 로보택시 시장

글로벌 자율주행 시장에서는 이미 빠른 속도로 자율주행택시가 보급되고 있다.

미국에서는 구글 웨이모가 샌프란시스코 등에서 주간 25만건의 로보택시 서비스를 제공하고 있다. 테슬라는 지난 6월 텍사스주 오스틴에서 로보택시 서비스를 시작해 지난달 샌프란시스코로 서비스를 확대했다.

중국 바이두의 로보택시 서비스 아폴로고는 2022년 후베이성 우한시에서 로보택시 서비스를 시작해 베이징, 상하이 등 주요 도시에서 1000대 이상 택시를 운영하고 있다.

미국과 중국이 자율주행택시 상용화에 앞다퉈 뛰어들고 있지만 우리나라는 아직 실증사업 단계에 머물러 있다. 현재 서울에서 운행 중인 자율주행차량은 택시와 셔틀버스를 포함해 30대에 못미친다. 안전 요원이 없이 운행하는 것도 금지돼있다.

업계 관계자는 “미국과 중국에 비하면 국내에서는 자율주행기술 검증이 쉽지 않은 상황”이라며 “더 많은 차를 더 많은 곳에서 운행해 축적한 데이터를 바탕으로 기술을 발전시키는 것이 중요하다”고 말했다.

백소용 기자 swinia@segye.com

