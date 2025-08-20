최준희·최환희 "허락 맡고 옴"…엄마 최진실 대신 홍진경에 연인 소개

최준희 SNS

고(故) 최진실의 딸 최준희 오빠 최환희 각자의 연인과 함께 홍진경을 만났다.

최준희는 19일 자신의 인스타그램을 통해 "이모한테 각자 짝꿍들 허락 맡구옴. 조카들이 쏜다"라는 글과 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 최환희 최준희 남매는 고 최진실이 떠난 후에도 늘 자신을 챙겨주는 이모 홍진경을 만났다. 특히 두 사람은 각자의 연인까지 데리고 가서 함께 만난 모습에 "각자 짝꿍들 허락 맡고 왔다"는 말에서 홍진경을 향한 환희 준희 남매의 깊은 애정이 느껴진다.

고 최진실의 절친이었던 홍진경은 최진실이 떠난 후에도 최진실의 자녀들을 늘 챙기는 모습을 보여주고 있다.

최근 최진실의 장남인 최환희가 래퍼 지플랫(Z.flat)으로 활동해오다 벤 블리스(Ben Bliss)라는 새 이름을 알렸을 때도 홍보해주기도 했다. 최진실의 딸 최준희 현재 인플루언서로 활동하고 있다.

한편 홍진경은 최근 남편과 이혼 소식을 전했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

