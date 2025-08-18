돌아온 조규성, 태극마크 정조준 “꿈의 무대 가고 싶다”

한국축구 역사상 첫 월드컵 한 경기 멀티골의 주인공 조규성(미트윌란)이 부상과 재활을 반복한 끝에 1년3개월만에 그라운드에 복귀했다. 조규성은 “몸상태는 80% 정도”라며 다시한번 태극마크를 달기 위한 준비에 나섰다.

조규성은 17일 덴마크 바일레 스타디움에서 열린 덴마크 수페르리가 2025~2026시즌 5라운드 바일레와 경기에서 후반 추가시간 아담 북사와 교체돼 그라운드에 투입됐다. 지난해 5월27일 실케보르와의 2023~2024시즌 리그 최종전을 소화한 이후 경기에 나서지 못하던 조규성의 복귀전이었다.

사진=뉴시스

이 시즌 이후 조규성은 평소 불편했던 무릎 수술을 받은 뒤 합병증이 발생하는 바람에 1년3개월간 재활에 집중했다. 지난 시즌 단 1경기도 뛰지 못한 조규성은 이번 시즌을 앞두고 프리시즌 훈련에 참가하는 등 모습을 보여주며 복귀를 예고했다. 지난 15일 프레드릭스타드와 유럽축구연맹 유로파리그(UEL) 경기에서는 처음으로 출전선수 명단에 이름을 올리기로 했다.

조규성은 미트윌란이 후반 31분 프랑쿨리노 주의 선제 결승 골에 힘입어 1-0으로 앞서던 후반 추가 시간이 1분가량 지나갔을 때 북사의 응원이 담긴 포옹을 받으며 그라운드를 밟았다. 이후 조규성은 후반 추가 시간 7분 터진 다리오 오소리오의 추가 골 상황에서 기점 역할을 하며 팀이 승리에 쐐기를 박는 데 힘을 보탰다.

중원에서부터 페널티 아크 부근까지 볼을 몰고 간 조규성은 상대 수비와의 몸싸움에서 버티며 페널티 지역 안으로 패스를 보냈고, 아랄 심시르가 연결한 공을 골대앞에서 오소리오가 가볍게 차 넣었다. 미트윌란에서 함께 뛰는 중앙 수비수 이한범은 이날 풀타임을 소화하며 무실점 승리에 기여했다. 미트윌란은 이번 시즌 리그 개막 이후 5경기에서 2승 3무를 거둬 승점 9를 쌓았다.

사진=뉴시스

조규성은 경기에 앞서 대한축구협회 공식 유튜브 채널을 통해 복귀를 앞둔 소감을 밝혔다. 조규성은 “2023년 12월 아시안컵을 시작하기 전 메니스커스(반월상 연골판) 절제 수술을 해야 했는데 그걸 안고 6개월을 뛰고 나서 수술하기로 팀과 결정했다”며 “그 이후 수술을 하게 됐다”고 돌아봤다. 그는 한국에서 수술하고 이탈리아에 가서 재활하다 감염이 됐다고 밝혔다. 이어 “재활 중 무릎이 붓고 물이 3번이나 차 다시 수술을 하고 한달동안 병원에 누워있었다”며 “하루에 3∼4번씩 진통제를 맞으면서 밤에도 계속 깼고, 체중은 12㎏이 빠졌다”고 돌아봤다. 살면서 가장 힘들었던 시기라고 회상하나 조규성은 “내가 느끼기에는 80% 정도”라며 “이제 마지막 작은 부분들만 잡으면 훈련 전체를 같이 할 수 있을 것”이라고 자신감을 불태웠다.

장발이었던 조규성은 최근 머리를 삭발에 가깝게 아주 짧게 자르고 눈썹 색깔도 바꿨다. 그는 “지금 너무 만족하고 있다”며 “(장발일 때처럼) 다시 한번 내 캐릭터를 찾은 느낌”이라고 웃었다. 조규성은 다시 한번 태극마크를 달고 월드컵 무대를 누비는 자기 모습을 그려본다. 조규성은 “여기서 경기를 뛰면서 좋은 모습을 보여 다시 대표팀에 가서도 좋은 모습을 보여드리는 게 지금으로서는 가장 큰 바람”이라며 “많은 분이 응원해주시는 만큼 꿈에 그리는 무대로 가고 싶기 때문에 월드컵까지 잘 준비해서 좋은 모습을 보여주겠다”고 덧붙였다.

정필재 기자 rush@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]