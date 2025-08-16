“안창호·김구 선생의 꿈, 성남에서 실현”…성남시, 80주년 광복절 기념식

신상진 경기 성남시장이 “도산 안창호 선생께서 말씀하신 ‘기초가 견고한 나라’, 백범 김구 선생께서 꿈꿔왔던 ‘높은 문화의 나라’를 성남에서부터 반드시 실현해 나가겠다”고 밝혔다.

신 시장은 15일 시청에서 열린 제80회 광복절 기념식에 참석해 이같이 말했다.

신상진 성남시장(가운데)과 제80회 광복절 기념식 참석자들이 만세삼창을 하고 있다. 성남시 제공

그는 경축사에서 “우리 민족은 암흑 같은 식민 통치 아래에서도 절대 굴복하지 않았으며, 나라를 되찾기 위한 수많은 이들의 희생과 용기가 오늘의 대한민국을 일구는 뿌리가 됐다”고 강조했다.

이어 “순국선열의 정신을 계승해 공정하고 정의로운 도시, 미래 세대가 자랑스러워할 도시로 나아가도록 끊임없이 노력하고 있다”고 강조했다.

이날 행사에는 신 시장을 비롯해 독립유공자 유족과 광복회원, 보훈단체장, 국회의원, 도·시의원, 기관·단체장, 공무원, 시민 등 600여명이 참석했다.

기념식은 시립교향악단 식전공연을 시작으로 국민의례, 경축사, 경축공연, 광복절 노래 제창, 만세삼창 순으로 진행됐다.

성남=오상도 기자 sdoh@segye.com

