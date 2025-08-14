이재명정부 1호 국정과제 ‘개헌’, 이르면 내년 6월 지선에 한다

이재명정부의 1호 국정과제로 꼽힌 ‘개헌’이 이르면 내년 6·3 지방선거에서 국민투표에 부쳐진다. 더불어민주당은 대통령 4년 중임제, 결선투표제 도입 등을 포함한 개헌 청사진을 완성하는 데 속도를 낼 전망이다.

민주당 조승래 사무총장은 14일 SBS 라디오에서 “빠르면 내년 지방선거에 (개헌을) 하기로 약속한 것”이라고 말했다. 조 사무총장은 “비용 문제 등을 생각하면 전국 동시선거할 때 함께 개헌안 국민투표를 진행하는 게 필요하다”며 “(대통령) 4년 중임제·개헌·감사원 이관 등 대통령이 5월18일에 5·18 광주 묘역에서 참배하시고 국민께 하신 분명한 약속이 국정위원회 123개 국정과제와 564개 세부실천 과제에 다 포함된다”고 설명했다.

앞서 이 대통령은 지난 5월18일 대선후보 당시 대통령 4년 연임제 도입, 결선투표제 도입 등 ‘제왕적 대통령의 권력 분산’을 골자로 한 개헌안을 약속한 바 있다. 당시 그는 대통령의 고유 권한인 재의요구권(거부권)도 본인과 직계가족의 부정부패·범죄에 관련된 법안에 대해서는 행사할 수 없도록 하고, 이를 지키지 않을 경우 국회가 헌법재판소에 권한쟁의심판을 청구할 수 있도록 하는 구상도 발표했다.

아울러 이 대통령이 내놓은 개헌안엔 △국회의 국무총리 추천제 △감사원 국회 소속으로 이관 △검찰의 영장청구권 독점 규정 폐지 △5·18 광주 민주화운동 정신 헌법 수록 등도 포함됐다. 또 비상명령 및 계엄 선포 시 국회에 사전 통보하고 승인을 얻도록 해 국회의 통제를 강화하는 방안도 담겼다.

친이재명계 핵심으로 꼽히는 김영진 의원도 이날 MBC 라디오에서 “내년 6월 지방선거 때 여야가 합의하는 헌법 개정의 1단계를 진행할 것”이라며 “이후 여러 사회권, 국민기본권 등 복잡한 논의를 통해 2028년 총선 때 2단계 개헌으로 2030년 대선을 만들어가는 것이 중장기적인 개헌 프로그램”이라고 설명했다.

김 의원은 1단계 개헌안의 내용과 관련해선 “김대중·노무현·박근혜·이명박·문재인(정부) 시기를 거쳐 오면서 그래도 우리 사회가 사회적 합의를 해왔던 대통령 연임제”라며 “연임과 중임을 해석하는 문제에 관해서 논란이 있는데 ‘4년 두 번으로 대통령 임기를 한정한다’는 게 정확한 얘기”라고 말했다.

그는 이어 “그다음에 권력 분립을 위해서 국무총리의 국회추천제, 감사원의 독립, 그리고 결선투표제를 통한 그런 부분들이 사회적 합의를 이끌 거라고 본다”며 “헌법전문에 5.18 등 민주화 운동에 관한 사안들을 넣으면서 사회 변화를 반영하는 형태로 해서 큰 틀에서 여야 합의사항까지 갈 것”이라고 했다. 그러면서 “그다음에 2단계는 조금 더 국민의 기본권, 사회권 그다음에 건강권, 행복권까지 포괄하는 그런 구체적인 내용으로 갔으면 좋겠다”고 덧붙였다.

김 의원은 ‘대통령은 형사상 소추를 받지 아니한다’는 헌법 84조에 대해선 “해당 조항은 1987년 헌법에 준한 형태의 내용이기 때문에 지키면 되는데 그것이 만약 문제가 된다면 논의를 해볼 수 있다”며 논의 가능성을 열어뒀다.

민주당은 내년 지선에서 1단계 개헌을 마치기 위해 ‘국민투표법’을 올해 안에 개정할 것으로 보인다. 현행 국민투표법은 국민 거소 신고가 된 재외국민만 투표인 명부에 올릴 수 있게 해 투표권을 침해한다는 점에서 헌법재판소의 위헌 결정이 내려졌다.

김 의원은 “이번 정기국회 시기에 헌법개정특위를 국회에 꾸려서 여야가 논의하고, 그다음에 국민과 사회 여러 사람이 참여할 수 있는 국민헌법개정특위를 포괄적으로 만들어 나가는 것도 적극적으로 검토해서 진행할 필요가 있다”고 말했다.

