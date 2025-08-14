美 국무장관 “韓 회복력 있는 민주주의 국가…광복절 축하”

마코 루비오 미 국무장관이 8월 15일 광복절을 맞아 한국인들에게 축하를 전했다.

마코 루비오 미 국무장관. 로이터=연합

미 국무부는 13일(현지시간) 언론 성명을 내고 루비오 장관의 축하 메시지를 전했다. 루비오 장관은 성명에서 “미국 정부를 대표해 대한민국 국민 여러분들에게 국경일을 맞아 진심 어린 축하를 전한다”며 “70년이 넘는 세월 동안, 미국과 대한민국은 공동의 가치와 상호 이익을 바탕으로 동맹을 구축해 왔다”고 강조했다. 루비오 장관은 그러면서 “미국은 회복력 있는 민주주의 국가이자 소중한 경제 파트너로 성장한 대한민국과 함께하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다”고 밝혔다.

루비오 장관은 이어 “우리는 없어서는 안 될 동맹국으로서, 앞으로도 번영을 확대하고 가장 시급한 글로벌 안보 과제에 맞서기 위해 함께 노력할 것”이라며 “또한 굳건한 한미동맹을 발전시키기 위해 이재명 대통령과 그의 행정부와의 협력을 기대한다”고 강조했다. 그는 “대한민국 국민 여러분과 함께 이 뜻깊은 역사적 순간을 기념한다”고도 말했다.

이 대통령은 오는 24일부터 26일까지 미국을 방문한다. 25일엔 이 대통령과 도널드 트럼프 대통령의 정상회담이 열린다. 이 대통령 취임 후, 트럼프 2기 후 첫 한•미 정상회담이다.

워싱턴=홍주형 특파원 jhh@segye.com

