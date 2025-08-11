원주시청 공무원노조 3대 위원장에 문성호·사무국장에 이승호 출마

원주시청 공무원노동조합 선거관리위원회는 3대 위원장에 문성호 노조 사무국장, 사무국장에 이승호 노조 대변인이 입후보했다고 11일 밝혔다.

시 노조는 2021년 8월 민노총 산하 전공노를 탈퇴한 이후 두 차례 선거를 통해 우해승 위원장과 문성호 사무국장 체제를 이어왔다. 이번에 3대 위원장 선거를 치르게 됐다.

임원 선거는 오는 27일 온라인 투표시스템을 통한 조합원 총투표로 이뤄진다. 단독 입후보로 찬반투표가 진행된다.

원주시청 공무원노조 선거 포스터. 노조 제공

문성호 위원장 후보자는 “조합원 여러분이 바로 원공노의 경쟁력”이라는 기치 아래 정치색을 빼고 조합원을 위한 노조를 만들겠다고 포부를 밝혔다. 문 후보자는 △다면평가 부활 △악성폭력 민원 및 직장 내 갑질·괴롭힘 강력 대응 △근로자의 날 조합원 휴식권 보장 등을 공약으로 내세웠다.

전광규 노조 선거관리위원장은 “이번 제3대 원공노 임원 선거는 새로운 위원장과 사무국장을 뽑는 선거“라며 ”조합원들의 많은 참여를 부탁드리며 선거관리에 최선을 다하겠다“고 말했다.

원주=배상철 기자 bsc@segye.com

