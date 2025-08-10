“제주도 이렇게 많이 갔나?”…김포–제주, 세계서 가장 붐빈 항공노선

제주 바다와 돌하르방. 게티이미지뱅크

지난해 전 세계에서 가장 붐빈 하늘길은 의외로 한국 국내선이었다.

10일 국제항공운송협회(IATA)가 발표한 ‘2024 세계항공운송통계’에 따르면 김포–제주 항공노선이 전 세계 1위를 차지했다. 작년 한 해 이 구간을 오간 승객은 무려 1300만 명을 넘어섰다.

미국 CNN은 9일(현지시간) 보도에서 “세계 10대 인기 항공노선 가운데 9곳이 아시아·태평양 지역에 몰려 있다”며 “김포–제주는 그중에서도 압도적 승객 수로 1위를 기록했다”고 전했다.

북미에서는 미국 뉴욕–로스앤젤레스 노선이 220만 명으로 1위였고, 유럽에선 스페인 바르셀로나–팔마 데 마요르카 노선이 200만 명을 기록했다. 라틴아메리카 지역에서는 콜롬비아 보고타–메데인 노선이 380만 명으로 최다 이용 노선에 올랐다.

전 세계 항공 시장 규모를 보면 지난해 미국이 8억7600만 명(전년 대비 5.2%↑)으로 1위를 차지했다. 대부분 국내선 이용객이었다. 중국이 7억4100만 명(18.7%↑)으로 2위, 이어 영국(2억6100만 명), 스페인(2억4100만 명) 순이었다.

양다훈 기자 yangbs@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]