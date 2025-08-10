대구 아파트서 방화 추정 화재… 10대 자녀 2명 등 일가족 3명 숨져 [사건수첩]

대구의 한 아파트에서 원인이 밝혀지지 않은 불이나 일가족 3명이 사망했다. 경찰은 방화로 화재가 발생한 것으로 추정하고 조사 중이다.

10일 경찰과 소방에 따르면 이날 오전 3시 35분쯤 대구 동구 신천동 한 아파트 11층에서 화재가 발생했다. 화재 신고를 받고 출동한 119는 19분 만에 불을 잡았다.

사진=뉴시스

현장에는 일가족 3명이 숨진 채 발견됐다. 사망자 중 2명은 10대 자녀, 1명은 40대 어머니다. 자녀들은 아파트 안에서, 어머니는 베란다 밖으로 추락한 상태로 발견됐다. 사망자 일가족 중 아버지는 당시 화재 현장에 없었던 것으로 전해졌다.

또 이날 화재로 같은 아파트 주민 3명이 연기를 흡입하는 등 경상을 입었고 20명은 스스로 대피했다.

경찰은 아파트 내 발화 지점이 여러 군데인 점 등으로 미뤄 방화로 불이 났을 가능성이 있는 것으로 보고 소방 당국과 함께 정확한 화재 경위를 조사하고 있다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

