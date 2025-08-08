‘1,2위 빅뱅’ 앞둔 잠실벌…LG 염경엽 감독의 농담 “한화랑 하는 데, 취재진 수가 별 차이 없네요?”

“한화랑 하는 데, 별 차이가 없네요?”

프로야구 LG와 한화의 2025 KBO리그 주말 3연전의 첫 경기가 펼쳐진 8일 서울 잠실구장. 경기 전 기자실에 들어선 LG 염경엽 감독은 취재진의 수를 보고 농을 던졌다. 이날 경기 전까지 LG가 63승2무41패, 한화가 60승3무40패로 1경기 차로 1,2위를 달리고 있다. 이번 주말 3연전의 향방에 따라 올 시즌 정규리그 패권이 좌우될 수도 있다. 이러한 중요성이 있는 ‘빅뱅’이기에 염 감독의 예상보다 취재진이 적은 게 아니냐는 농담이었다.



염 감독은 “매일 같은 경기라고 해도, 이번 3연전은 그래도 남다른 의미를 갖고 있기에 일단 더 신경은 쓰인다. 안 쓰인다고 하면 거짓말이죠”라면서 “어쨋든 가을에도 또 붙어야할 팀이고, 페넌트레이스라고 하는 전체 전쟁에서 이기고 있는게 더 좋으니까. 1승이라도 더 해 놓는 게 중요하다고 생각한다”라고 이번 3연전의 의미를 설명했다.

지난달 22일, 한화가 올 시즌 두 번째 10연승을 거뒀을 때만 해도 당시 선두 한화와 2위 LG의 승차는 5.5경기에 달했다. 그러나 LG는 ‘미친 상승세’를 통해 보름여만에 그 격차를 삭제시켜버리더니 이번주 두산과의 주중 3연전을 위닝시리즈로 장식하면서 KT에 1승2패로 밀린 한화를 제치고 선두까지 탈환했다.

후반기 대반격의 비결에 대해 묻자 염 감독은 투타 밸런스의 안정을 꼽았다. 그는 “기본적으로 선발 야구가 잘 되고 있다. 마무리 (유)영찬이나 셋업맨 (김)진성이를 빼면 불펜이 왔다갔다 하지만, 데이터팀과 투수 파트와의 상의하에 선수들읳 흐름에 따라 적절하게 투입하고 있는데, 그게 실패보다는 성공이 더 많아서 승률이 잘 나오는 것 같다. 그리고 불펜 투수들이 경기를 어렵게 만들었을 때 그 데미지가 크지 않게끔 타선이 폭발해줘서 리커버리를 해주고 있다. 그 덕에 우리 중간 투수들이 큰 데미지를 안 받게 해주고 있는 게 크다”라고 설명했다. 이어 “남은 정규리그, 그리고 이후의 가을야구에서의 승부를 위해서는 장현식, 이정용, 함덕주, 박명근까지 이 네 명의 불펜 투수들이 더 올라와줘야 한다. 네 명을 살리기 위해 노력하고 있다”라고 덧붙였다.

염 감독은 타선에 대해서도 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 “두 달 전에 비하면 완전 살아났다. 요즘 (오)지환이나 (박)해민이가 3할 넘게 치고 있지 않나. 다만 (박)동원이가 좀 죽어있긴 하지만, 나머지 선수들이 잘 해주고 있어서 다행이다. 오스틴도 돌아오자마자 타격감이 나쁘지 않아서 긍정적이다”라고 말했다.



이날 선발 맞대결은 LG는 임찬규, 한화는 류현진을 낸다. 염 감독은 “5회 전에는 무사 1루에서는 번트보다는 강공으로 가려고 한다. 무사 1,2루 상황이 생긴다면 번트는 고려하고 있다”라고 설명했다.

이날 LG의 라인업은 신민재(2루수)-문성주(우익수)-오스틴(1루수)-문보경(지명타자)-김현수(좌익수)-오지환(유격수)-박동원(포수)-구본혁(3루수)-박해민(중견수)다. 염 감독은 “홍창기가 돌아오기 전에 지금 라인업이 베스트라고 보면 된다”라면서 “오늘 사실 (천)성호를 쓸까도 생각했다. 그래도 (구)본혁이가 타격감도 나쁘지 않고, 타격보다는 수비가 더 중요하다고 생각해서 (구)본혁이를 선발로 냈다. (류)현진이 볼은 잘 못치지만, 최근 타격감을 믿는다”라고 설명했다.

남정훈 기자

