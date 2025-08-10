횡성군, 횡성 출신 대학생 419명에 등록금 9억원 지원

횡성군은 출자출연기관인 횡성인재육성장학회를 통해 대학생 419명에게 등록금 9억원을 지원했다고 8일 밝혔다.

횡성군 대학생 등록금 지원사업은 지역 학생들이 생애주기별 연령대에 맞는 교육을 받을 수 있는 환경을 지원하기 위해 시작됐다.

횡성군청 전경. 횡성군 제공

2021년 본인부담금 50%의 등록금을 지원하는 사업으로 시작, 2023년부터는 최대 300만원까지 본인부담금 전액을 지원하는 방식으로 확대됐다. 이는 학생과 학부모에게 큰 호응을 얻고 있다.

횡성군은 지난 5년간 지역 대학생 3300명에게 누적 52억원 상당 등록금을 지원했다. 이를 통해 학비 부담으로 인한 휴학이나 중도 포기를 예방하고 누구나 교육 기회를 가질 수 있는 여건 조성에 기여하고 있다.

특히 올해는 대학생 등록금이 평균 4.1% 이상 인상돼 학부모들의 부담이 커진 상황에서 횡성군의 본인부담분 전액 지원 사업은 학부모의 가계 부담 경감에 큰 도움이 되고 있다.

남복현 군 교육체육과장은 “경기 침체와 등록금 인상이라는 이중 부담 속에서도 횡성군은 대학생 등록금 본인 부담금 전액 지원을 통해 지역 주민들에게 실질적인 혜택을 제공하고 있다”며 “앞으로도 지역 미래인재 육성을 위한 다양한 교육정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

횡성=배상철 기자 bsc@segye.com

