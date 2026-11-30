한국 사회의 저출생·고령화, 인구 감소 추세와 맞물려 2042년 전체 생산연령인구의 11%가 이주 배경 인구가 되리라는 전망이 나왔다. 이주 배경 학생은 50만명, 외국인 노인은 34만4000명 정도로 늘어날 것으로 추산됐다. 전문가들 사이에서는 부처 간 이민정책 집행 및 전달 체계를 효율화하기 위한 전담 기관 또는 조직이 절실히 필요하다는 목소리가 높다.

지난 11월27일 서울 여의도 국회에서 한국이민정책학회와 더불어민주당 이강일·채현일 의원이 공동 주최한 ‘국민주권정부 이민정책 미래 전략, 이대로 좋은가’ 토론회 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 한국이민정책학회 제공

더불어민주당 이강일·채현일 의원과 한국이민정책학회가 지난 27일 국회에서 공동 주최한 ‘국민주권정부 이민정책 미래 전략, 이대로 좋은가’ 토론회에서 유민이 이민정책연구원 연구위원은 ‘현행 이민정책 체계의 구조적 한계와 정책 전환 방향’을 발표했다.

유 연구위원은 2042년까지 국가데이터처의 인구 추계에 기반한 시나리오를 통해 그 같은 미래상을 제시하며 “현행 체계의 유지는 현상 유지가 아닌 격차의 누적”이라고 꼬집었다. 유 연구위원은 이어 “체류 자격이 아닌 언어·연령·지역별 수요를 기준으로 하는 재원 배분과 함께, 정책도 수요 중심 설계로 전환해 이민자 2세 청년과 외국인 노인, 귀화자를 포함해야 한다”면서 “행정 체계는 13개 부처에 분산된 (이민정책) 사업의 배분 기준을 통일하는 조정 권한을 가진 구조로 전환할 필요가 있다”고 제언했다.

한국이민정책학회 연구위원장인 김옥녀 숙명여대 사회복지대학원 교수(사회복지학)는 ‘국민주권정부 이민정책 제도 개선 성과와 한계’ 발제에서 지난해 6월부터 이달까지 법무부 소관 제도 변화를 두고 “권리 보호와 체류·취업 요건, 비자 발급 규모를 정하는 절차를 정비했다”고 평가하면서도 “외국인 계절 근로자 근로조건 위반, 중앙정부와 지방정부의 역할 분담 등은 보완할 과제”라고 지적했다. 김 교수는 법무부가 올해 3월 발표한 ‘2030 이민정책 미래 전략’에 대해선 “인재 유치와 권익 보호, 사회 통합을 정책 방향으로 제시한 점은 국정 과제와 정책 환경 변화에 부합한다”며 “앞으로는 이주민이 일터에서 권리를 보장받고 거주 지역에서 필요한 지원을 이용하며 지역 주민과 교류할 수 있는지 확인하고, 이를 어떤 정책 수단과 지역의 전달 체계로 실현할지 고민해야 한다”고 말했다.

김태환 한국이민정책학회 고문(명지대 교수)은 ‘2026 국민주권정부 이민정책 미래 전략과 도전 과제’ 발제에서 “국민주권정부의 이민정책은 각 부처가 ‘각개전투’로 추진하는 5개년 단위 전략”이라며 “국가 미래 비전 차원에서 볼 때 ‘전술’ 수준으로 평가할 수 있다”고 밝혔다. 김 고문은 “국가 미래 비전인 ‘국격 있는 문화 다양성 사회’를 실현할 수 있는 새 이민정책 전담 조직, 가칭 이민처 또는 이민청 수준의 독립기관이 필요하다”면서 “관련 전문가와 학계 등에서 10여년간 전담 기관 필요성을 (정부와 국회에) 역설했으나 지금까지 답보 상태”라고 목소리를 높였다. 김 고문은 또 “법무부 출입국·외국인정책본부가 사실상 이민정책의 총괄 기구 역할을 하고 있다”며 “법무부 출입국·외국인정책본부 조직을 확대하고 본부장을 차관급으로 격상시키는 대안도 있다”고 설명했다.

문병기 한국이민정책학회 명예회장(한국방송통신대 교수)은 토론에서 “정치인들이 이야기를 진심으로 들을 수 있게 설득할 방법을 고민해 나가야 한다”고 역설했다. 오경석 경기도이민사회통합지원센터 대표도 “이민정책이 국가 미래 비전 차원에서 전략이란 관점을 공직자들이 아직은 갖지 못한 단계인 것 같다”며 “매우 안타깝다”고 했다.

김병철 법무부 외국인정책과장은 이 같은 지적들에 대해 “법무부 내부적으로도 굉장한 고민 중에 있다”며 “오늘 나온 의견들이 ‘제5차 외국인정책 기본 계획(2028∼2032)’ 방향에 잘 적용될 수 있도록 연구자 분들에게 조언을 구하겠다”고 답했다.

임동진 한국이민정책학회장(순천향대 교수)은 이날 토론회 인사말에서 “우리 사회는 저출생·고령화와 지역의 인구 감소에 대응하면서 이주민의 정착과 사회 통합도 고민해야 한다”며 “중앙정부가 이민정책의 방향과 기준을 세우고, 지방자치단체가 지역 여건과 주민 수요를 정책에 반영할 수 있어야 한다”고 강조했다.

이강일 의원은 권태훈 보좌관이 대독한 개회사를 통해 “이민정책은 사람을 받아들이는 데서 끝나지 않고, 정책 전반에 이주민을 우리 사회의 구성원으로 바라보는 관점이 담겨야 한다”며 “이를 위해 체류와 고용, 교육과 가족 지원이 서로 연결돼야 하고, 담당 부처가 다르다는 이유로 필요한 지원이 끊겨선 안 된다”고 말했다. 이 의원은 “이주민의 목소리가 체류, 노동, 교육, 지역사회 정착을 개선하는 입법과 정책으로 이어지도록 국회에서 힘을 보태겠다”고 약속했다.

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