2026년 11월18일 미국의 우주탐사선 보이저 1호가 지구로부터 약 259억206만㎞ 지점에 도달했습니다. 1광일(light-day)의 거리로 인간이 만든 물체 중에서 지구로부터 가장 멀리 떨어진 거리입니다. 1977년 9월5일에 발사되었으니 49년 2개월을 날아간 겁니다. 1광일은 인간이 알고 있는 것 중에서 속도가 가장 빠른 빛(1초에 약 30만㎞)이 하루 동안 가는 거리입니다. 미국 항공우주국(NASA·나사)에 따르면 보이저 1호는 현재 성간우주(interstellar space)를 항행하고 있습니다.



보이저 1호는 아주 빠른 속도를 지니고 있습니다. 초속이 약 17㎞, 시속으로는 약 6만1200㎞로 하루에 약 147만㎞를 이동합니다. 지구상에서 가장 빠른 인간 탄환으로 공인받았던 ‘우사인 볼트’가 100m를 이동(?)하는 데 최고로 빨리 걸린 기록은 9.58초입니다. 평균으로 환산하면 초속이 10.44m, 시속은 37.58㎞입니다. 세계에서 제일 빠른 야구공의 구속은 현재 메이저리그에서 뛰고 있는 쿠바 출신 채프먼이 신시내티 레즈 선수 시절에 기록한 초속 47.3m, 시속 170.3㎞로 약 0.39초 만에 홈플레이트에 도달하는 속도입니다. 눈 깜빡할 사이입니다. 그러나 보이저 1호는 볼트의 속도보다 약 1628배, 채프먼의 야구공보다 약 360배나 더 빠릅니다.



나사에 따르면 보이저는 항행의 주목적인 ①목성과 토성 및 두 행성의 위성 관측을 마치고 ②태양권계면(Heliopause, 태양풍의 영향권과 성간공간을 구분하는 경계)의 발견, ③성간공간에서 태양권 밖의 자기장, 고에너지 입자, 플라스마 파동 등을 측정하고 있습니다. 이전에는 측정하지 못했던 우주의 환경에 관한 과학 정보입니다.



보이저 1호의 탑재물 중에서 지구인의 우주를 향한 소통 노력도 눈길을 끕니다. 대한민국 등 55개국 언어로 구성된 인사말과 지구를 소개하는 자연 소리, 음악, 사진 등의 정보가 들어 있는 골든 레코드(Golden Record)입니다. 언젠가 또 어디선가 만날지도 모르는 다른 문명(체)에게 지구와 인류의 존재를 알리는 상징적 메시지들입니다. 소통을 향한 노력은 인간과 우주가 인지적 관계와 함께 정서적 관계도 맺는다는 점에서 과학적 지식만큼 중요합니다.



커도 너무 큰 우주에서는 보이저의 엄청난 속도도 아주 느린 움직임으로 느껴집니다. 묵묵하게 항행하는 보이저의 모습은 커뮤니케이션하는 존재인 ‘호모 커뮤니쿠스’에게 소통의 지혜를 줍니다. 소통은 오래 갈 수도 있고 오래 걸릴 수도 있지만 꼭 해야 한다는 지혜입니다. 인간의 여행 중에서 ‘머리에서 가슴으로 가는 여행이 가장 오래 걸리는 여행’이라고 한 고 김수환 추기경의 말씀이 떠오릅니다.



김정기 한양대 명예교수·언론학

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