SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 화면 캡처

가수 서인영이 재혼을 앞두고 초혼인 예비 신랑에게 느꼈던 미안함과 고마움을 솔직하게 털어놨다.

지난 29일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 가수 린이 서인영의 집을 찾아 함께 시간을 보내며 근황을 나누는 모습이 그려졌다.

이날 서인영은 린을 위해 직접 육수를 내고 돼지고기 김치찜을 만드는 등 정성껏 식사를 준비했다. 음식을 맛본 린은 뛰어난 요리 실력에 감탄했고, 자연스럽게 서인영의 예비 신랑에 대한 이야기가 이어졌다.

린이 “네가 요리해 주면 오빠가 좋아해?”라고 묻자 서인영은 “좋아한다. 난 오빠한테 요리로 플러팅했다”며 연애 초반 직접 음식을 만들어 마음을 표현했다고 밝혔다.

이어 예비 신랑과의 첫 만남을 떠올렸다. 서인영은 “이혼한 지 얼마 안 됐는데 소개팅 제안이 들어왔다”며 “아는 언니가 꼭 만나보라고 했는데 막상 일정이 다가오니까 나가기가 싫었다”고 말했다.

당시 이혼 후 심리적으로 위축돼 새로운 사람을 만날 자신이 없었다는 것. 그는 “내가 너무 작아져 있었고 누굴 만날 준비가 안 된 것 같았다”고 털어놨다.

고민 끝에 서인영은 정식 소개팅에 앞서 예비 신랑을 먼저 만나보기로 했다. 친구들과 함께 있던 자리에 소개팅 상대를 불렀다는 그는 “반은 테스트였다”며 당시를 회상했다.

첫인상은 기대 이상이었다. 서인영은 “딱 들어왔는데 씨익 웃었다”며 “눈도 안 피하고 정서가 너무 건강해 보였다”고 말했다. 이어 예비 신랑에 대해 “매력이 있고 정확한 사람”이라며 호감을 드러냈다.

하지만 좋은 감정과 별개로 불안감도 있었다. 서인영은 “나를 알고 나면 실망하지 않을까 싶었다”며 자신의 이혼 경험이 새로운 관계에 걸림돌이 되지는 않을지 걱정했다고 밝혔다.

심지어 연락을 끊을 생각까지 했지만 두 사람의 관계는 예상치 못한 방향으로 흘러갔다. 서인영은 “연락을 끊어버릴까 했는데 키스를 해버렸다”며 “오빠가 입을 쭉 내미니까 나도 받았다”고 솔직하게 밝혀 웃음을 안겼다.

특히 서인영은 초혼인 예비 신랑에게 느끼는 미안한 마음도 고백했다. 그는 “오빠는 초혼이다. 그래서 내가 미안하다”며 “이혼이 죄는 아니지만 왠지 모르게 미안함이 있다”고 털어놨다.

그러나 예비 신랑의 반응은 오히려 서인영에게 큰 감동을 안겼다. 그는 “오빠가 ‘네가 결혼도 해보고 이혼도 해본 게 어떤 면에서는 고맙다. 그 경험을 해봐서 나에 대한 감사함을 알아 행복하다’고 말해줬다”며 “그렇게 말해줘서 정말 고마웠다”고 전했다.

이혼 후 겪었던 힘든 시간도 언급했다. 서인영은 “사실 우울증이 진짜 심했는데 그때 오빠가 날 살려줬다”며 예비 신랑과의 만남이 자신에게 얼마나 큰 위로가 됐는지 고백했다.

한편 서인영은 오는 12월 26일 6세 연상의 사업가 최지훈 엔피 공동대표와 결혼식을 올린다. 이번 결혼은 서인영에게 두 번째 결혼이다. 앞서 화려한 꽃장식으로 꾸며졌던 첫 번째 결혼식과 달리 이번에는 교회에서 소규모 예식으로 진행할 계획이라고 밝혔다.

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