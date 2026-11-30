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월요일인 30일은 강원 내륙·산지와 경상권 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권으로 떨어지겠다. 낮에는 기온이 20도 안팎까지 오르면서 전국 대부분 지역에서 일교차가 크게 벌어지겠다.

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 영하 3~7도, 낮 최고기온은 14~20도로 예보됐다. 아침 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠지만 낮부터는 평년보다 높아지겠다.

특히 경상권 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 20도 안팎까지 벌어지는 곳이 있겠다. 아침에는 바람까지 강하게 불어 체감온도가 더욱 낮겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

주요 도시별 아침 최저기온은 서울 4도, 인천 5도, 춘천 1도, 강릉 6도, 대전 3도, 대구 0도, 전주 4도, 광주 4도, 부산 6도, 울산 3도, 제주 9도로 예상된다.

낮 최고기온은 서울 16도, 인천 16도, 춘천 14도, 강릉 18도, 대전 18도, 대구 18도, 전주 19도, 광주 20도, 부산 18도, 울산 19도, 제주 21도 등이다.

강원 내륙·산지와 경상권 내륙에는 얼음이 어는 곳이 있겠으며, 전국 내륙 곳곳에는 서리가 내릴 가능성이 있다. 농작물 냉해 피해가 없도록 관리에 신경 써야겠다.

하늘은 중부지방과 제주도에서 구름이 많겠고 남부지방은 대체로 맑겠다. 경기 북부 내륙과 강원 북부 내륙·산지에는 아침까지, 제주도 산지에는 오전부터 오후 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

강한 바람에도 주의가 필요하다. 전국 대부분 지역에서 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람이 불겠으며, 산지는 시속 70㎞ 안팎까지 강해지겠다.

강원 산지와 경북 북동 산지는 새벽부터, 강원 동해안은 오후부터, 경북 북부 동해안은 밤부터 순간풍속 시속 70㎞ 이상, 산지는 시속 90㎞ 이상의 강풍이 부는 곳이 있겠다. 이에 따라 해당 지역에는 강풍 특보가 발표될 가능성이 있다.

해상에서도 강한 바람과 높은 물결이 예상된다. 서해 중부 먼바다와 서해 남부 북쪽 먼바다에는 시속 30~65㎞의 강한 바람이 불고 물결이 1.5~4.0m로 높게 일겠다. 동해 중부 먼바다와 동해 남부 먼바다에서도 바람이 점차 강해지고 물결이 높아지겠으니 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 유의해야 한다.

대기 건조에도 주의해야겠다. 건조특보가 발효된 강원 영동과 경북 동해안·북동 산지는 대기가 매우 건조하겠고 그 밖의 동해안 지역도 건조한 날씨가 이어지겠다. 특히 강한 바람으로 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있는 만큼 산불을 비롯한 각종 화재 예방에 각별한 주의가 필요하다.

아침에는 기온이 낮은 가운데 전날 내린 비나 눈이 얼어 교량과 고가도로, 터널 출입구 등을 중심으로 도로 살얼음이 나타날 가능성도 있다. 운전자는 감속 운행하고 충분한 안전거리를 확보해야겠다.

미세먼지 농도는 전국 대부분 지역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다. 다만 서울과 인천은 늦은 밤 일시적으로 ‘나쁨’ 수준까지 오를 것으로 예상된다.

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