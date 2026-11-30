더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진을 둘러싸고 법원 내부의 반발이 이어지는 가운데 전국 법관 대표들이 30일 대응 방향을 논의한다. 탄핵 추진 중단을 촉구하는 안건이 현장에서 발의될 예정이어서 법관 대표들이 공동 입장을 낼지 주목된다.

법조계에 따르면 전국법관대표회의는 이날 오전 10시 경기 고양시 사법연수원에서 하반기 정기회의를 연다. 전국법관대표회의는 각급 법원에서 선출된 대표 판사들의 회의체로, 사법행정과 법관 독립에 관한 의견을 표명하거나 건의하는 역할을 한다.

조희대 대법원장. 연합뉴스

이번 회의에는 재판소원 제도 관련 입장 표명, 인공지능(AI)을 이용한 무분별한 서면 제출 대응 방안, 법왜곡죄 대응 방안 등 4건의 안건이 예정돼 있다.

관심은 현장 발의안에 쏠린다. 서울중앙지법 법관 대표인 이호선 판사와 정용신 부장판사는 각각 정치권의 사법부 독립 위협 중단과 조 대법원장 탄핵 추진 중단을 요구하는 안건을 제안했다.

정 부장판사가 제안한 안건에는 “헌법이 법원에 부여한 사법권과 법관의 재판독립을 뿌리째 흔드는 탄핵 시도를 즉시 중단할 것을 요구하며, 삼권분립을 선포한 헌법 수호의 사명을 준수할 것을 촉구한다”는 내용이 담겼다.

류봉근 대전지법 천안지원 부장판사도 문구를 일부 수정한 안건을 제안했다. 류 부장판사는 “탄핵 제도가 법치주의와 삼권분립을 위협하는 도구로 사용될 수 있음을 깊이 우려하고, 제도의 본래 취지를 존중하는 책임 있는 태도를 엄중히 요구한다”는 내용을 담았다.

현장 발의안이 정식 안건으로 채택되려면 다른 법관 대표 9명의 동의를 얻어야 한다. 상정된 안건은 참석 구성원 과반이 찬성하면 의결된다. 공동 입장 채택 여부와 구체적인 문구를 놓고 회의에서 논의가 이어질 것으로 보인다.

법원 내부의 공개적인 문제 제기는 더불어민주당이 조 대법원장 탄핵 추진을 당론으로 채택한 뒤 본격화했다. 민주당은 지난 20일 한덕수 전 국무총리의 내란 혐의 사건에 대한 대법원의 일부 무죄 취지 파기환송 판결을 계기로 탄핵 추진 방침을 정했다.

조희대 대법원장 탄핵 추진 논란 속에 30일 전국 법관 대표들이 모여 어떤 입장을 표명할지 관심을 끈다. 사진은 지난 29일 경기도 고양시 사법연수원 정문 모습. 연합뉴스

전국법관대표회의 의장인 강동원 서울가정법원 부장판사는 22일 법원 내부망에 “이번 판결을 계기로 대법원장을 탄핵 소추하겠다는 것은 도를 넘어선 것”이라며 “끝내 탄핵소추를 의결한다면 우리도 ‘행동’으로 나서야 하지 않을까. 침묵으로 방관해선 안 된다고 생각한다”고 밝혔다.

양시호 수원지법 부장판사도 이튿날 내부망에 “계엄 선포만큼이나 대한민국 민주주의 역사에 오점으로 기록될까 우려스럽다”고 비판했다.

창원지법 판사들은 지난 25일 정기 판사회의에서 “재판을 이유로 한 법관 탄핵 등 권력분립과 헌법질서를 위태롭게 하는 시도에 대해 깊은 우려를 표한다”는 입장을 채택했다.

다만 법관들의 집단적인 입장 표명에 신중해야 한다는 의견도 있어 전국법관대표회의에서 공동 입장이 실제 채택될지는 미지수다. 지난해 6월 회의에서도 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건 파기환송 판결을 둘러싼 논란에 대한 입장 표명을 논의했지만 의견을 모으지 못했다.

당초 12월7일로 예정됐던 이번 회의는 사법부 현안에 대한 법관들의 의견을 조기에 모아야 한다는 요구에 따라 일주일 앞당겨졌다.

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