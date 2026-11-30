SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 화면 캡처

가수 겸 방송인 김종국이 결혼식에 이어 웨딩사진까지 촬영하지 않았다고 밝혀 ‘유령신부설’에 다시 불을 지폈다.

지난 29일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’에서는 ‘제1회 칼있으마 선발전’이 진행된 가운데 멤버들이 이동 중 결혼과 관련한 이야기를 나눴다.

이날 양세찬은 오는 12월 결혼을 앞둔 지예은에게 “웨딩사진 찍었냐”고 물었다. 이에 지예은은 “다 찍었다”며 촬영을 마쳤다고 답했고, 사진이 마음에 드느냐는 질문에도 “진짜 예쁘다. 너무 예쁘다”고 만족감을 드러냈다.

대화는 자연스럽게 지난해 결혼한 김종국에게로 이어졌다. 지석진이 김종국에게도 웨딩사진 촬영 여부를 묻자 그는 “난 안 찍었다”고 담담하게 밝혔다.

예상치 못한 대답에 유재석은 “너 결혼한 거 맞냐”고 되물었고, 하하는 “무슨 1960년대에서 왔냐”고 농담을 던져 웃음을 안겼다. 유재석은 급기야 “신부가 있나 없나 찾아야 된다”고 말했고, 제작진은 ‘또다시 불거진 종국이의 유령신부설’이라는 자막을 삽입해 재미를 더했다.

김종국의 결혼을 둘러싼 멤버들의 의심은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난주 방송에서도 결혼식 사회를 맡았던 유재석이 대역 신부 의혹을 제기했고, 양세찬 역시 “유령 신부 아니죠?”라고 거들며 김종국을 당황하게 했다.

이처럼 멤버들이 연이어 김종국의 결혼을 화제로 삼는 데는 그만큼 철저했던 비공개 결혼식이 한몫했다.

김종국은 지난해 9월 5일 서울 강남의 한 호텔에서 비연예인 여성과 백년가약을 맺었다. 결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들만 초대해 비공개로 진행됐으며, 하객 규모도 양가 각각 50명씩 총 100명 안팎으로 제한한 것으로 알려졌다.

특히 초대받은 지인들에게도 예식 장소를 결혼식 전날에야 알리는 등 보안에 각별히 신경 썼다. 일부 연예인 하객의 매니저 동행까지 제한할 정도로 외부 노출을 최소화했다. 결혼식 사회는 유재석이 맡았으며, ‘런닝맨’ 멤버들을 비롯해 차태현, 장혁 등 오랜 친분을 이어온 동료들이 참석했다.

결혼식 현장과 신부의 모습이 담긴 사진이 공개되지 않은 데다 웨딩사진까지 촬영하지 않았다는 사실이 알려지면서 김종국의 결혼 생활은 방송에서 또 하나의 단골 소재가 됐다.

한편 이날 방송에서 지석진은 아직 성사되지 않은 부부 동반 모임을 제안하기도 했다. 그는 김종국에게 “부부 동반으로 밥 먹자”고 말했고, 김종국은 별다른 망설임 없이 “먹자”고 답해 눈길을 끌었다.

아내와 조용한 예식을 원해 결혼식부터 철저하게 비공개로 진행했던 김종국. 웨딩사진조차 남기지 않았다는 그의 고백에 멤버들의 장난 섞인 의심이 이어지면서 또 한 번 웃음을 안겼다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지