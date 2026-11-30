카메라와 마이크, 인공지능(AI) 기능을 갖춘 스마트안경이 미국 기업과 공공기관에서도 골칫거리로 떠올랐다. 일반 안경과 구별하기 어려운 데다 착용자가 상대방 동의 없이 대화를 녹음하거나 내부 정보를 촬영할 수 있어 사생활 침해와 보안 유출 우려가 커지면서다.

월스트리트저널(WSJ)은 29일(현지시간) 미국 기업과 공공기관에서 스마트안경 착용을 제한하는 사례를 조명했다.

서울 시내 한 대형마트에 스마트안경이 전시돼 있다. 연합뉴스

미 사우스웨스트항공은 지난 2월 모든 직원에게 근무 중 스마트안경이나 녹음·촬영 기능이 있는 웨어러블 기기를 착용할 수 없다고 통보했다. 고객의 사생활을 보호하고 직원들의 주의가 분산되는 것을 막기 위해서다.

크루즈 선사 로열캐러비언은 선박 내 공용 화장실과 청소년 프로그램 장소, 의료시설, 카지노 등에서 스마트안경 착용을 제한했다. 뉴욕의 나이트클럽 베이스먼트도 스마트안경을 반입하면 퇴장을 요구할 수 있다고 밝혔다. 뉴욕주는 미국 주 가운데 처음으로 법원 내 스마트안경 착용을 금지했다. 미 이민세관단속국(ICE)도 업무 공간에서 착용을 금지했다.

스마트안경은 음성 명령이나 몸짓만으로 사진과 동영상을 촬영하고, AI를 통해 질문에 대한 답변도 받을 수 있다. 손을 쓰지 않고 작동하는 데다 겉모습도 일반 안경과 비슷해 주변 사람이 촬영이나 녹음 사실을 알아채기 어렵다. 고객 응대나 회의 중 기기가 활성화돼 있으면 의도하지 않게 대화 내용이나 민감한 업무 정보가 외부로 유출될 가능성도 있다.

기업들이 우려하는 것은 단순한 무단 촬영에 그치지 않는다. 피셔 필립스 로펌의 레이언 버고 노동·고용 담당 변호사는 “이러한 기기들은 흔히 제3자 AI 플랫폼에 연결되기 때문에 정보가 고용주의 직접적인 통제 범위 밖에서 전송되거나 저장 또는 처리될 수 있다”고 지적했다.

WSJ은 악의적인 의도를 가진 기업이나 기관의 내부자가 스마트안경을 이용해 로그인 인증정보와 영업비밀 등 내부 정보를 빼내거나 건물 구조와 물리적 보안 시스템을 파악할 가능성도 있다고 전했다.

스마트안경을 쓴 사람이 주변에 있으면 대화 자체를 피하게 된다는 사례도 나왔다. AI·사이버보안 전문 기업에서 일하는 메건 홀리스는 “스마트안경을 착용하는 동료나 친구들이 있는데, 나는 그들 주변에 있을 때 말을 하지 않는다”고 말했다.

이 같은 경계심은 직장 내 소통을 위축시킬 수 있다. 버고 변호사는 누군가 대화를 녹음하거나 문자로 옮겨 분석할 수 있는 기기를 착용하고 있을지 모른다는 생각만으로도 브레인스토밍과 즉흥적인 피드백, 솔직한 대화가 위축될 수 있다고 지적했다.

다만 스마트안경은 개인의 자유와 업무상 필요가 맞물려 있어 일률적으로 금지하기 어렵다는 의견도 있다. 미 인적자원관리협회의 제니퍼 창 전문지식 자문위원은 전면 금지보다는 전략 회의와 이사회 회의실, 의료시설, 계약 체결 등 민감한 상황과 장소를 정해 착용을 제한하는 정책이 더 효과적일 수 있다고 조언했다.

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