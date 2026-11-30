tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 화면 캡처

그룹 베스티가 해체 당시 마이너스 1억원이 적힌 정산서를 받았던 충격적인 순간을 떠올리며 눈물을 흘렸다.

지난 29일 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 측은 오는 12월 2일 방송되는 베스티의 출연분 선공개 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 MC 유재석은 베스티 멤버들에게 “치열하게 활동했는데도 5년 만에 해체를 맞았다. 멤버들 앞으로 소위 말해서 빚이 좀 있을 정도였다고 한다”고 운을 뗐다.

이에 강혜연은 해체 당시 상황을 떠올렸다. 그는 “정산서를 받아서 어떤 상황인지 얘기를 해봤으면 좋겠다고 생각했다. 대표님에게 정산서를 보여달라고 해서 확인했는데 마이너스 1억 얼마라고 적혀 있었다”고 밝혔다.

이어 “5년 동안 한 결과가 결국 빚이구나 싶었다. ‘나는 여태 뭐 한 거지?’라는 생각이 들었다”고 털어놨다.

정유지 역시 해체 이후 겪었던 어려움을 고백했다. 그는 “회사를 나와서 혼자서 활동하다 보니 쉽지 않았다”며 “중고 신인에다가 나이도 있고, 최선을 다해서 열심히 했는데 나한테 왜 남은 게 없는 것 같지라는 생각이 들었다”고 말했다.

송다혜는 활동을 이어가는 과정에서 느꼈던 부담감을 털어놓으며 눈물을 흘렸다. 그는 “사실은 되게 버거웠다. 아무도 원하지 않는데 내가 너무 하고 싶어 하는 건가, 내가 너무 집착하고 있는 건가 싶었다”며 “아등바등하면서 이게 맞을 거라는 생각으로 버텼다”고 전했다.

나해령도 해체 이후 새로운 진로를 고민하며 겪었던 현실적인 어려움을 이야기했다. 그는 “경력에 쓸 수 있는 건 고등학교 졸업밖에 없더라”며 “다른 일을 해보려고 이력서를 쓰는 순간 고졸이라고 적어야 했다. 인생을 정말 열심히 살아왔는데 나한테 쓸 수 있는 학력은 이것밖에 없다고 생각했다”고 밝혔다.

그러면서 “죽지 못해 사는 느낌으로 꾸역꾸역 살았던 것 같다”고 덧붙여 안타까움을 안겼다.

한편 베스티는 2013년 데뷔해 ‘땡큐 베리 머치머치’, ‘니가 필요해’, ‘핫 베이비’, ‘익스큐즈 미’, ‘롤러걸’, ‘별처럼’ 등 다양한 곡을 발표하며 활동했다. 그러나 2018년 팀 해체를 맞았다.

이후 정유지는 뮤지컬 배우로, 강혜연은 트로트 가수로 활동 영역을 넓혔다. 송다혜는 티빙 오리지널 ‘환승연애3’에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸으며, 나해령은 배우로 활동을 이어왔다.

각자의 길을 걸어온 베스티는 최근 2013년 10월 발매한 ‘연애의 조건’이 온라인 숏폼 콘텐츠를 통해 재조명되면서 다시 주목받았다. 해당 곡의 역주행에 힘입어 멤버들은 지난달 완전체 재결합 소식을 전하며 팬들의 반가움을 샀다.

해체 당시 감당해야 했던 현실부터 각자의 자리에서 다시 일어서기까지, 베스티 멤버들이 들려줄 이야기에 관심이 쏠린다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지