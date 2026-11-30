배우 김혜수가 '방랑식객' 고(故) 임지호 셰프의 묘소를 찾아 조용한 추모를 이어갔다.

김혜수는 지난 29일 개인 소셜미디어에 별다른 문구 없이 임 셰프의 묘소를 담은 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 묘비에는 "'마음이 그릇이라 천지가 밥이다' 방랑식객 임지호 당신을 사랑합니다"라는 글귀가 새겨져 있으며, 그 곁에는 꽃이 놓여 있다.

김혜수는 SBS TV '잘 먹고 잘 사는 법, 식사하셨어요?'를 통해 고인과 인연을 맺었다. 2021년 6월 심장마비로 갑작스럽게 세상을 떠난 임 셰프를 향해 매년 기일마다 추모의 뜻을 전하는 등 각별한 그리움을 드러내 왔다.

오랜 인연을 묵묵히 기억하는 김혜수의 행보는 최근에도 이어졌다. 그는 지난달 별세한 원로배우 고(故) 최불암의 빈소를 사흘 내내 지키며 유족 곁에서 조문객을 맞았다. 1987년 KBS 드라마 '사모곡'에서 고인의 아내 김민자와 모녀로 호흡을 맞춘 이후 이어온 깊은 인연의 마지막 길을 배웅했다.

<뉴시스>

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