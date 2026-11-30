은행권 주택담보대출 금리가 연 5%에 육박하면서 중소기업 대출금리와의 역전 폭이 역대 최대 수준으로 벌어졌다.



한국은행의 기준금리 인상 기조 속에 금융당국의 가계대출 규제와 은행권의 생산적 금융 확대 등이 맞물리면서 연체율이 상대적으로 낮은 주담대에 오히려 더 높은 금리가 적용되는 것으로 분석된다.

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◇ 주담대 4.98%·중기대출 4.65%…금리 역전폭 역대 최대 수준



30일 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 따르면 지난 10월 예금은행의 주택담보대출 금리(신규취급액 기준)는 연 4.98%로 중소기업 대출금리(4.65%)를 0.33%포인트(p) 웃돌았다.



두 금리의 역전 폭은 관련 통계 집계가 시작된 2001년 9월 이후 역대 최대를 기록한 2022년 1월(0.33%p)과 같은 수준이다.



통상 아파트 등 주택을 담보로 하는 주담대에는 상대적으로 낮은 금리가 적용된다. 중소기업은 신용위험이 상대적으로 크고, 담보물의 가치 평가가 까다로운 경우도 많기 때문이다.



실제 금융감독원에 따르면 9월 말 기준 국내 은행의 주택담보대출 연체율은 0.30%, 중소기업 대출(0.85%)의 3분의 1 수준이다.



작년 5월까지만 해도 주담대 금리는 3.87%로, 중소기업 대출금리(4.17%)보다 0.30%p 낮았다.



그러나 금융당국의 가계대출 총량규제 강화 이후 두 금리의 격차가 점차 좁혀지면서 같은해 10월 주담대 금리(3.98%)가 중소기업 대출금리(3.96%)를 추월했다.



이후 역전과 해소를 반복하다 한은이 기준금리 인상에 나선 지난 7월을 기점으로 역전 폭이 확대됐다.



지난 6월 연 4.36%였던 주담대 금리는 10월까지 4개월 간 0.62%p 상승했다. 같은 기간 중소기업 대출금리는 4.38%에서 4.65%로 0.27%p 오르는 데 그쳤다.



◇ 가계대출 규제·기업대출 확대 맞물려…가계 이자부담 가중 우려



주담대와 중소기업 대출 간 금리 역전 현상의 배경으로는 금융당국의 가계대출 규제와 정책적인 기업대출 확대 기조가 꼽힌다.



은행들이 가계대출 총량 관리를 위해 대출금리를 높이는 한편 기업대출 확대를 위한 경쟁에 나서면서 상대적으로 기업대출 금리 상승 폭이 제한됐다는 것이다.



과거 금리 인상기에도 유사한 현상이 나타났다.



금융위원회는 앞서 "2021년 10월∼2022년 5월 중소기업대출 금리가 일시적으로 가계주택담보대출 금리보다 낮았던 것은 코로나19 위기대응을 위해 중소기업에 낮은 금리의 정책자금이 공급된 상황에서 기준금리 인상과 가계부채 관리기조 강화가 맞물렸던 영향"이라고 설명한 바 있다.



은행 관계자는 "당국 규제로 가계대출 성장에 한계가 있었다"며 "은행들이 자연스럽게 기업대출로 눈을 돌렸고, 정책적으로 생산적 금융이 중요해지면서 정책자금 연계, 특판, 우대 프로그램 등을 통해 기업대출 평균금리를 낮춘 것으로 보인다"고 말했다.



한국은행이 7월 이후 이달까지 기준금리를 총 0.75%포인트 올린 데 이어 내년에도 추가 인상을 시사한 만큼 가계 부담은 더 커질 것으로 보인다.



지난달 주택담보대출 금리(4.98%)는 2012년 3월(5.00%) 이후 14년 7개월만에 가장 높은 수준이다.

<연합>

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