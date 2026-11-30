고령화 등의 영향으로 올해 농림어업 취업자가 9년 만에 가장 적은 수준으로 줄었지만 20·30대 취업자는 오히려 늘어난 것으로 나타났다.



특히 20대 농림어업 취업자는 3년 연속 증가하며 6년 만에 최대치를 기록했다.

절기상 한로인 지난 10월 8일 경기도 안성시 미양면 논에서 농민이 콤바인으로 벼를 베고 있다.연합뉴스

정부는 청년농 육성 정책 등이 젊은 층의 유입에 영향을 미친 것으로 보고 있다.



30일 연합뉴스가 국가데이터처 경제활동인구조사 마이크로데이터를 분석한 결과에 따르면, 올해 1∼10월 평균 20대 농림어업 취업자는 3만5천명으로 작년 동기보다 1천명 증가했다. 30대는 4만8천명으로 3천명 늘었다.



전 연령대 가운데 20대와 30대만 증가했다.



반면 40대 농림어업 취업자는 1만6천명 감소한 7만7천명, 50대는 2만7천명 줄어든 16만5천명으로 집계됐다.



60세 이상은 5만5천명 감소한 97만4천명으로, 2020년 이후 처음 100만명을 밑돌았다.



여전히 고령층이 압도적인 비중을 차지하지만, 구조적으로 취업자가 감소하던 농림어업에서 20·30대가 늘어났다는 점에서 주목된다.



정부는 그간 청년농 육성정책을 집중적으로 펼쳐온 데 따른 효과로 보고 있다. 만 18세∼40세 영농 초기 소득이 불안정한 청년 농업인에게 최장 3년간 영농 정착 지원금과 창업자금, 교육·컨설팅 등을 지원하는 청년농업인 영농정착 지원 사업 등이 있다.



20대 농림어업 취업자는 특히 1∼10월 평균 기준 2024년 1만3천명 늘어난 데 이어 작년(5천명)에 이어 올해까지 3년 연속 증가세다.



이에 따라 동기 기준 20대 농림어업 취업자 규모는 2020년(3만5천명) 이후 6년 만에 최대치를 기록했다.



전체 농림어업 취업자는 지속적인 감소세다.



1∼10월 평균 기준 2023년(-1만2천명)부터 줄기 시작해 2024년(-3만3천명), 2025년(-10만4천명)에 이어 올해도 9만4천명 감소했다.



올해 전체 농림어업 취업자는 130만1천명 수준으로 2017년(129만2천명) 이후 9년 만에 가장 적었다.



농림어업 취업자의 절대다수를 차지하는 고령자의 건강 악화 등에 따른 은퇴 등이 영향을 미치고 있다.



데이터처 농림어업 총조사에 따르면 지난해 12월 1일 기준 농림 어가의 65세 이상 고령인구 비중은 51.0%로, 5년 전(41.9%)보다 9.0%포인트(p) 높아졌다. 우리나라 전체 인구의 고령인구 비중(20.7%)보다 30.3%p나 높은 수준이다.

<연합>

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