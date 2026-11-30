가수 김장훈(63)이 결혼정보회사를 찾아 초혼 고객 중 최고령 기록과 함께 전 재산이 6300만원이라고 밝혔다.

김장훈은 지난 29일 방송된 SBS TV 예능물 '미운 우리 새끼'에서 후배 가수 영탁과 함께 결혼정보회사를 방문해 상담을 받았다.

이날 김장훈이 자신의 나이에 상담을 받으러 오는 사람이 있는지 묻자, 커플 매니저는 "초혼인데 이 나이는 거의 없다. 초혼 중에는 최고령"이라고 답했다. 김장훈은 "뭐든지 1등은 좋다"고 너스레를 떨었다.

상담 과정에서 연령대에 맞는 경제력이 중요하다는 조언이 이어지자 김장훈은 현재 보유 자산을 솔직하게 털어놨다. 누적 200억원가량을 기부한 것으로 알려진 그는 "월세 보증금 3000만원이 전 재산이었는데, 오늘 정산받은 3300만원을 더해 총 6300만원 정도"라고 말했다.

이에 커플 매니저는 김장훈의 나이와 경제적 조건 등을 감안해 "현재 스코어로는 매칭이 쉽지 않을 것 같다"고 현실적인 진단을 내놨다.

김장훈은 이상형에 대해서는 "뾰족하게 예쁜 것보다 둥글둥글하면서 예쁘고, 자기 일을 하는 사람이면 좋겠다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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