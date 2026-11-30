건강검진 결과표에 공복혈당 110mg/dL이 나왔다. 당뇨병 진단 기준인 126mg/dL보다 낮아서 식사량을 조금 줄이면 되겠다 하고 넘기기 쉬운 수치다.

과체중·비만 성인 중 공복혈당이 110~125mg/dL이면 당뇨병인지 가려내는 추가 검사를 고려해야 한다. 펙셀스

그러나 과체중·비만 성인을 대상으로 한 국내 연구 결과는 달랐다. 공복혈당이 110~125mg/dL인 사람에게 포도당부하검사를 했더니 10명 중 4명 이상이 이미 당뇨병 진단 기준을 넘었다.

◆30세 이상 절반은 당뇨병이거나 전단계

30일 대한당뇨병학회가 지난달 발간한 ‘당뇨병 팩트시트 2026’에 따르면 2023~2024년 국민건강영양조사 기준 30세 이상 성인의 33.9%(약 1177만명)가 당뇨병전단계였다. 65세 이상은 40.5%로 5명 중 2명꼴이다. 연령대별로는 50대가 약 310만명으로 가장 많았다.

30세 이상 당뇨병 유병률은 16.3%(약 565만명)였다. 둘을 합치면 50.2%다. 30세 이상 성인 둘 중 한 명은 당뇨병이거나 전단계라는 뜻이다.

◆공복혈당 100~109는 19%, 110~125는 43.5%

대한내과학회 영문 학술지(KJIM)에 한국당뇨병예방연구(KDPS) 참여자 1637명의 검사 결과를 분석한 논문이 실렸다. 대상은 체질량지수(BMI) 23 이상이고 당뇨병 진단 이력이 없는 30~70세 과체중·비만 성인이었다.

공복혈당이 100~109mg/dL인 515명 중 19.0%는 포도당을 마시고 2시간 뒤 잰 혈당이 200mg/dL 이상이었다. 당뇨병 진단 기준에 해당하는 수치다. 공복혈당 110~125mg/dL인 352명 중에서는 153명(43.5%)이 같은 기준을 넘어, 비율이 2배를 넘었다. 공복혈당이 100 미만으로 정상이던 664명 중에서도 63명(9.5%)이 이 기준에 해당했다.

과체중·비만 성인만 조사한 결과라 전체 성인에게 적용하기는 어렵지만, 공복혈당만으로는 당뇨병을 놓치는 경우가 적지 않다는 점은 분명하다.

기준을 110으로 잡은 데에도 국내 근거가 있다. 학회가 지난해 낸 선별검사 합의문을 보면, 국내 대규모 코호트 4곳의 자료를 합쳐 분석했을 때 당부하 2시간 혈당 200mg/dL에 해당하는 공복혈당이 110mg/dL이었다.

◆공복혈당 99여도 당화혈색소 5.7%면 ‘전단계’

당뇨병전단계는 세 가지 검사 중 하나만 기준에 들어도 해당한다. 8시간 이상 금식 후 잰 공복혈당 100~125mg/dL, 당화혈색소 5.7~6.4%, 포도당부하 2시간 혈당 140~199mg/dL이 그 기준이다.

공복혈당은 피를 뽑은 순간의 혈당이다. 당화혈색소는 최근 2~3개월 평균 혈당을 보여준다. 공복혈당이 99mg/dL로 정상이어도 당화혈색소가 5.7%면 당뇨병전단계로 분류된다.

학회는 공복혈당 110~125mg/dL이거나 당화혈색소 6.1~6.4%이면 경구포도당내성검사를 고려하라고 권고한다. 공복혈당 100~109mg/dL이나 당화혈색소 5.7~6.0%라도 BMI가 23 이상이면 이 검사를 추가로 받도록 안내한다. 미국당뇨병학회(ADA)는 전단계로 확인되면 매년 검사하도록 권고한다.

경구포도당내성검사는 금식한 상태에서 포도당 75g을 녹인 물을 마시고 2시간 뒤 혈당을 재는 검사다. 200mg/dL 이상이면 당뇨병 기준에 해당한다. 뚜렷한 고혈당 증상이 없으면 재검사를 거쳐 확진한다.

◆80kg이면 1차 목표는 76kg

당뇨병전단계의 주요 원인 중 하나는 인슐린 저항성이다. 인슐린은 혈액 속 포도당을 근육 등이 에너지로 쓰도록 돕는 호르몬이다. 복부비만이나 지방간이 있으면 같은 양의 인슐린으로는 혈당이 잘 내려가지 않는다. 췌장이 인슐린을 더 만들어 버티다가 한계를 넘으면 혈당이 오른다.

당뇨병 가족력이 있거나 고혈압·이상지질혈증이 있는 사람, 임신성 당뇨병을 겪은 사람도 혈당을 챙겨봐야 한다.

학회는 과체중·비만인 당뇨병전단계 성인에게 체중을 5% 이상 줄이고 그 체중을 유지하라고 권고한다. 지금 80kg이라면 4kg을 빼 76kg을 만드는 게 1차 목표다.

정상 체중이면 무리해서 뺄 필요가 없다. 살을 빼는 중에도 근력 운동과 충분한 식사로 근육량을 지켜야 한다.

◆식후 15분 걷기, 단 음료부터 줄이기

운동은 빠르게 걷기 같은 중강도 이상 활동을 주 150분 이상 하는 게 권고된다. 하루 30분씩 주 5일이다. 한 번에 30분이 버겁다면 점심과 저녁을 먹은 뒤 15분씩 나눠 걸어도 된다. 운동을 하지 않던 사람은 짧게 시작해 조금씩 늘린다.

식단은 밥을 줄이기 전에 식사 외에 먹는 당분부터 살핀다. 달콤한 커피, 가당 탄산음료, 과자, 야식을 자주 먹는다면 횟수와 양부터 줄인다.

공복혈당 검사 한 가지만으로는 당뇨병을 놓칠 수 있다. AI 생성 이미지

국가건강검진 일반검진은 공복혈당으로 혈당을 확인한다. 올해부터는 당뇨병 의심 판정을 받으면 당화혈색소 확진검사도 본인부담금 없이 받을 수 있다. 회사 종합검진에서 당화혈색소를 함께 쟀다면 공복혈당과 같이 보면 된다.

공복혈당이 110mg/dL 이상이면 다음 검진까지 기다리지 말고 의료진과 추가 검사를 상의하는 게 좋다. 100~109mg/dL이어도 과체중이나 비만이라면 마찬가지다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지