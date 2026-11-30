[남정훈 기자] V리그를 본지 10년 이내의 팬이라면 V리그 남자부를 대표하는 라이벌이 대한항공과 현대캐피탈이라고 생각하겠지만, V리그 출범 때부터 아니 1990년대 실업배구 시절부터 봐온 팬이라면 남자배구 최고의 라이벌은 삼성화재와 현대캐피탈임을 인정할 것이다. 삼성화재가 1995년 창단해 좌 신진식-우 김세진이라는 희대의 신인들을 싹쓸이해 실업리그를 정복하면서 현대캐피탈은 ‘만년 2위’에 머물러야 했다.

2005년 V리그가 출범한 이후에도 두 팀의 라이벌 관계는 계속됐다. 2005 V리그 원년부터 2009~2010시즌까지 6시즌의 챔프전은 오롯이 두 팀의 맞대결로만 펼쳐졌다. 결과는 삼성화재 4회 우승(2005, 2007~2008, 2008~2009, 2009~2010), 현대캐피탈 2회 우승(2005~2006, 2006~2007). 이후 네 시즌만인 2013~2014시즌에 다시 한 번 챔프전에서 만나 맞대결을 펼쳤다. 그땐 누가 알았을까. 그게 두 팀의 마지막 챔프전이 될 줄은.

한국배구연맹(KOVO)도 만나기만 하면 으르렁대는 두 팀의 라이벌 관계를 마케팅적 요소로 활용하기 위해 두 팀의 맞대결을 2016~2017시즌부터 ‘V클래식 매치’로 명명하고 있다.

문제는 V클래식 매치라는 이름을 붙인 이후 삼성화재와 현대캐피탈의 리그 내 위상이 크게 달라졌다는 점이다. 현대캐피탈은 2010년대 중반부터 대한항공과 라이벌 관계를 형성하며 챔프전 우승 3회(2016~2017, 2018~2019, 2024~2025)에 챔프전 준우승 4회(2015~2016, 2017~2018, 2022~2023, 2025~2026) 등 여전히 우승 컨텐더로 V리그를 호령하고 있는 반면, 삼성화재는 2014~2015시즌 챔프전에서 창단 2년차였던 OK저축은행에 3전 전패로 패퇴한 이후 다시는 챔프전 문턱조차 밟지 못하고 있다. 봄 배구를 마지막으로 한 것도 2017~2018시즌으로 여덟 시즌째 포스트시즌조차 나가지 못하는 만년 약체로 전락했다.

그 결과 2016~2017시즌부터 시작된 V클래식 매치도 현대캐피탈의 압도적 우위로 진행되고 있다. 2016~2017시즌 현대캐피탈의 4승2패 우위를 시작으로 거의 매시즌 현대캐피탈의 우세로 진행됐다. 삼성화재가 우위를 보인건 2023~2024시즌의 4승2패가 유일하다. 2016~2017시즌부터 2025~2026시즌까지 10시즌의 전적은 현대캐피탈이 42승18패 우세. 덕분에 V리그 초창기 벌어졌던 두 팀의 V리그 통산 전적도 2025~2026시즌까지 67승62패로 현대캐피탈의 약소 우위로 바뀌게 됐다.

어쩌면 2026~2027시즌은 진정한 의미의 V클래식 매치가 시작되는 원년이 될지도 모르겠다. 시즌을 앞두고 대한항공 사령탑 시절 챔프전 우승 3회, 준우승 1회를 이끌었던 토미 틸리카이넨 감독에게 지휘봉을 맡긴 삼성화재는 확실히 달라진 모습을 보여주고 있다. 틸리카이넨 감독의 ‘페르소나’이자 과거 ‘삼성화재 왕조’를 이끌었던 유광우를 2016~2017시즌 이후 10년 만에 다시 불러들였고, 펠리페 호키(브라질)-왕빈(중국)으로 이어지는 수준급 외인들을 영입해 1라운드를 4승2패로 마치며 쾌조의 출발을 보였다. 다만 그 2패 중 하나는 현대캐피탈에게 당하며 시즌 첫 V클래식 매치에서는 고개를 숙였다.

그랬던 삼성화재가 시즌 두 번째 V클래식 매치에서 설욕에 성공했다. 삼성화재는 29일 대전 충무체육관에서 열린 2026~2027 V리그 남자부 2라운드 현대캐피탈과의 홈 경기에서 풀세트 접전 끝에 세트 스코어 3-2 승리를 거두며 파죽의 5연승을 달렸다. 승점 2를 추가한 삼성화재는 승점 17(6승2패)로 리그 선두 자리를 지켰다. 반면 승점 1을 추가하는 데 그친 현대캐피탈은 승점 15(5승3패)로 삼성화재 바로 아래 2위에 위치했다.

삼성으로선 승점 3을 오롯이 챙기지 못한 게 아쉬울 법했다. 호키와 왕빈의 화력을 앞세워 1,2세트를 먼저 따낸 삼성화재였지만, 장추안-레오-허수봉의 삼각편대를 앞세워 반격한 현대캐피탈에게 3,4세트를 내주며 5세트까지 승부를 끌고가야 했다. 결국 5세트에서 상대 범실을 틈타 리드를 벌렸고, 이를 안정적으로 지켜내며 1라운드 패배를 설욕하는 데 성공했다.

호키와 왕빈은 팀 공격의 48.67%-30.97%를 책임졌다. 둘이 합쳐 거의 80%에 육박하는 점유율이 위험해보이지만, 둘은 50.91%-54.29%의 성공률로 33점, 25점을 몰아치며 팀 공격의 중심을 잡아줬다. 반면 현대캐피탈은 아시아쿼터 아포짓 스파이커 장추안이 59.57%의 높은 성공률로 32점을 몰아쳤고, 레오(18점, 54.55%)도 분전했지만 허수봉이 공격 성공률 37.5%에 그치며 14점으로 다소 아쉬운 활약을 보인 게 옥에 티였다. 여기에 상대보다 무려 15개나 많은 37개의 범실이 발목을 잡았다.

이날 충무체육관에는 2958명의 관중이 찾으며 매진을 기록했다. 두 팀의 경기가 매진된건 2016년 1월19일 이후 11시즌 만이다. 그동안 두 팀의 달라진 리그 내 위상과 V리그 남자부가 여자부에게 인기를 역전당하면서 두 팀의 라이벌 매치에 대한 관심도도 떨어졌지만, 분명 올 시즌은 달라지고 있다. 어쩌면 제대로 된 V클래식 매치의 원년이 될지도 모를 만큼.

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