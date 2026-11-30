‘영세중립국’을 표방하는 스위스가 분쟁이 벌어지고 있는 서방 국가에도 자국산 무기를 수출할 수 있는 길이 열리게 됐다.

스위스 연방통계청에 따르면 29일(현지시간) 무기수출 제한을 완화한 전쟁물자법 개정안에 대한 국민투표에서 찬성 54.29％, 반대 45.71％로 가결됐다. 스위스는 일반 법률에 대한 국민투표 발의안의 경우 유효투표의 절반 이상이 찬성하면 가결된다.

사진=AP연합뉴스

이번 국민투표는 중립성 원칙에 따른 무기수출 제한을 일부 푸는 전쟁물자법 개정안을 시행할지를 두고 이뤄졌다. 개정안이 분쟁 지역에 스위스산 무기를 공급해 중립성 원칙에 어긋난다고 주장하는 진보 진영의 발의를 통해 이뤄졌다.

앞서 연방의회는 파트너국 25개국을 지정해 무력 분쟁에 연루됐더라도 스위스 업체의 무기수출을 허용하고, 재수출 때 스위스 정부 사전 동의 절차도 일부 완화하는 내용의 전쟁물자법을 지난해 의결했다. 행정부 격인 연방평의회는 이후 무기수출을 허용할 파트너 국가를 36개국으로 늘렸다. 파트너국 대부분이 유럽연합(EU) 회원국을 비롯한 서방 진영으로, 우크라이나 등 현재 무력 분쟁 중인 국가들은 제외됐다. 다만 이번 국민투표 가결로 전쟁물자법 개정안 시행이 확정되면서 유럽 다른 나라가 재수출하는 방식으로 우크라이나 전장에 스위스산 무기가 공급될 가능성도 배제할 수 없게 됐다.

스위스는 그간 분쟁국으로 자국산 무기가 유입되는 걸 원천 차단해 우크라이나를 지원하는 유럽 다른 나라들로부터 원성을 듣기도 했다. 스위스 정부는 국민투표에 앞서 유럽 국가가 스위스산 무기를 우크라이나로 보낼 위험이 크다고 판단될 경우 재수출을 하지 않겠다는 확약을 받거나 수출 자체를 차단하겠다고 밝혔다. 다만 “구매한 국가가 몇 년 뒤 물자를 우크라이나에 보내기로 결정할 경우 사실상 재수출이 가능해진다”고 인정했다.

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