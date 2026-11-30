도널드 트럼프 미국 대통령이 기업들을 상대로 인공지능(AI) 대신 ‘슈퍼지능’(Super Intelligence·SI)이라는 용어를 쓰라며 압박 수위를 높이고 있다.

블룸버그통신은 29일(현지시간) 트럼프 대통령이 미국 증권거래위원회(SEC)를 통해 AI 대신 SI를 공식 용어로 사용하도록 제도화하려는 것으로 보인다고 보도했다.

사진=AP연합뉴스

트럼프 대통령은 전날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜 게시물에서 “우리의 훌륭한 SEC 위원장 폴 앳킨스가 곧 그 용어(SI)의 사용을 의무화할 것”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “나처럼 그도 언어 사용의 정확성을 좋아한다”고 했다.

블룸버그에 따르면 SEC는 공식 용어를 SI로 정의하고, 이와 유사한 용어(AI)를 사용하는 것이 투자자들의 혼란을 유발할 수 있다고 기업에 통보할 권한을 갖고 있다. 또 기업 실무 지침을 발표하고, 실무진이 해당 용어의 사용 여부를 확인하기 위해 기업 공시 문서를 면밀히 검토하도록 할 수도 있다.

다만 SEC가 법적 구속력이 있는 의무사항을 만들기 위해선 정식 규칙 제정 절차를 거쳐야 할 가능성이 크고, 이 과정에서 용어 사용 전환을 위한 비용·편익 분석을 해야 할 수 있다고 블룸버그는 지적했다.

최근 트럼프 대통령은 AI라는 용어에 대중이 부정적 인식을 가질 수 있고, 신기술의 가치를 제대로 담지 못한다는 이유로 SI로 바꿔 부르자고 주장하고 있다. 지난 9월에는 연방 부처와 기관들이 공식 문서에서 AI 대신 SI라는 용어를 사용하도록 하는 행정명령에 서명했다. 다만 학계 일각에서는 SI가 AI의 역량을 과장한다는 점에서 회의적인 태도를 보이고 있다.

트럼프 대통령이 AI 대신 SI를 쓰라고 압박하자 실리콘밸리에서도 점차 SI 용어를 활용하고 있다. 올 3분기 실적발표에서 일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자(CEO), 마크 저커버그 메타 CEO 등이 SI라는 용어를 사용하기 시작했다.

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