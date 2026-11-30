그룹 캣츠 출신 사업가 김지혜가 7㎏ 감량 이후 불거진 비만 치료 주사 투약 의혹에 직접 해명하며 억울한 심경을 밝혔다.

김지혜는 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 체중 감량 과정에서 마운자로와 위고비 등 비만 치료 주사를 몰래 맞은 것 아니냐는 의심을 받았다고 밝혔다.

그는 "7㎏ 빼고 뒤에서 이런 말까지 들을 줄이야"라며 "'마운자로, 위고비 몰래 맞고 클렌즈 주스만 먹었다고 거짓말 하는 거 아니냐' 등의 질문도 꽤 받았다"고 전했다. 그러면서 "근데 진짜 안 맞았다"고 강조했다.

김지혜는 비만 치료 주사에 대한 주변의 권유도 있었다고 털어놨다. 그는 "솔직히 말하면 저도 몸만 건강했으면 고민해 봤을 것"이라며 "직원들도 다 마운자로 맞고 추천했다. 직원들 살 빠진 거 보고 살짝 흔들렸다"고 말했다.

다만 출산 이후 건강 상태가 좋지 않아 약물 사용에 부담을 느꼈다고 설명했다. 김지혜는 "출산하고 나서 몸이 너무 안 좋아졌다. 온몸에 두드러기에 피부는 뒤집어지고, 여기저기 아프고 컨디션도 엉망이었다"며 "이런 상황에서 부작용까지 감수하면서 약을 맞는다는 게 왠지 겁이 났다"고 밝혔다.

이어 "일단 내 힘으로 한번 빼보고 그래도 안 빠지면 그때 주사를 고민해 보자는 생각으로 다이어트에 열중했다"고 덧붙였다.

한편 미국 식품의약국(FDA)은 마운자로와 동일한 성분인 티르제파타이드를 사용한 비만 치료제를 승인하면서 칼로리를 줄인 식단과 신체활동을 병행하는 것을 전제로 사용해야 한다고 명시했다. 마운자로 역시 원래 제2형 당뇨병 치료제로 허가받았으며 식이요법과 운동을 함께 실시하는 조건에서 혈당 조절 효과를 인정받았다.

다만 비만 치료제의 성분으로 인한 메스꺼움, 구토, 설사, 변비, 복통, 피로, 탈모 등 다양한 부작용이 나타날 수 있다. 갑상선암 병력이 있거나 다발성 내분비종양증 제2형(MEN2) 환자는 사용해서는 안 된다는 경고도 있다.

<뉴시스>

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