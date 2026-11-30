다이어트를 할 때 무리하게 체중을 감량하려 해서는 안 된다. 체중 숫자만 줄이는 데 집중하다 근육량까지 감소할 수 있고, 건강에도 예상치 못한 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

운동 유튜버 제이제이는 최근 자신의 유튜브 채널에서 '근육을 지키는 다이어트 비법'을 공개했다.

영상에서 제이제이는 "저 역시 20㎏을 감량했었다"며 "그 과정에서 깨달은 게 단순히 몸무게를 줄이는 것이 아니라 근육량을 최대한 유지하고 체지방을 줄여야 한다는 것이었다"고 말했다.

실제로 몸무게보다 중요시 여겨야 되는 것은 체성분이다. 체성분은 신체를 구성하는 지방, 근육, 뼈, 수분 등의 양과 비율을 의미한다. 몸무게가 같더라도 근육량이나 체지방량의 차이에 따라 건강 상태가 다를 수 있다.

2021년 미국 임상영양학저널에 발표된 연구에서는 7개 코호트 연구에 참여한 1만6155명을 분석했다. 그 결과 체지방량지수가 높은 집단은 기준 집단보다 사망 위험이 56% 높았다. 반면 제지방량지수가 높은 집단은 낮은 집단과 비교해 사망 위험이 30% 낮은 것으로 나타났다.

감량 속도도 중요하다. 제이제이는 "감량 속도가 빨랐다는 것은 그만큼 몸에 부담이 많았거나 피부 탄력이 떨어졌을 확률이 높다"며 "특히 날씬한 체형에서 더 감량을 하는 경우라면 빠른 감량을 목표로 삼는 것을 더욱 신중하게 생각해야 한다"고 말했다.

<뉴시스>

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