지난해 한국영화 총관객수는 약 4358만명이었다. 업계에선 최악의 성적표란 말이 나왔다. 영화진흥위원회가 2004년 관객수를 공식 집계한 이후 한국영화 관객수가 이보다 적었던 건 집계 첫 해인 2004년(3774만명)과 코로나 사태가 시작됐던 2020년(4046만명), 코로나 사태가 본격화한 2021년(1822만명) 세 차례 있었다.

지난 27일까지 올해 한국영화 총관객수는 약 5439만명이다. 2026년이 한 달 가량 남은 상황에서 이미 지난해 기록을 1100만명(24.6% 증가) 가까이 앞섰다. 연평균 6500만명이었던 2022~2024년 정도로 회복한 건 아니지만 일각에선 "한국영화가 반등에 성공했다"는 말이 나오고 있다. 한국영화가 최악의 시기를 지나 회복세에 접어들었다고 보는 것이다.

총관객수만 보면 틀린 말은 아니다. 그러나 세부 지표를 들여다보면 오히려 작년보다 올해 한국영화 상황이 악화했다는 지적이 나온다. '왕과 사는 남자'(1693만명)라는 아웃라이어 때문에 생긴 착시효과라는 것이다. 국내 투자·배급사 관계자는 "현재 한국영화 가장 큰 문제는 100~200만명을 끌어모을 수 있는 허리급 영화가 없다는 것인데, 올해는 허리가 더 약해졌다"고 말했다.

올해 가장 두드러진 한국영화 관객 흐름 중 하나는 양극화다. 올해 한국영화 흥행 상위 5개 영화의 관객수 합계는 3422만명이었다. 한국영화 총관객수의 63.0%였다. 2022년 55.0%, 2023년 57.6%, 2024년 54.5%, 2025년 38.9%로 최근 5년 간 올해가 가장 높았다.

흥행 상위 10개 영화로 범위를 넓히며 차이는 더 커진다. 올해 한국영화 총관객수 대비 흥행 상위 10개 영화 관객수 비중은 80.5%에 달했다. 한국영화를 본 관객 10명 8명이 흥행 상위 10개 영화에 몰렸다는 얘기다. 2022년 71.3%, 2023년 72.5%, 2024년 69.3%, 2025년 60.9%였다.

반면 올해 흥행 상위 11~30위 영화 20편 관객수는 급감했다. 올해 흥행 순위 11위부터 30위까지 20개 영화 관객수는 809만명이었다. 2022년 1416만명, 2023년 1201만명, 2024년 1659만명, 2025년 1180만명이었다. 최근 5년 간 가장 높았던 2024년과 비교하면 절반에도 미치지 못했다.

100만명 이상 본 한국영화 역시 최근 5년 간 가장 적었다. 2022년과 2023년 각 14편, 2024년에 17편, 2025년에도 13편이었던 게 올해 11편까지 줄었다. 올해 12월 흥행을 기대할 만한 한국영화 사실상 전무하다는 걸 감안하면 이 수치는 그대로 굳혀질 가능성이 크다.

멀티플렉스 업체 관계자는 "'왕과 사는 남자' '호프' '가능한 사랑' 등 관객 주목도가 매우 높은 영화가 있었을 뿐 내실은 없었다고 볼 수 있다"며 "진짜 최악의 시기는 2026년이라고 해도 무리가 아니다"고 말했다. 다른 영화계 관계자 역시 "반등한 건 맞긴 하다. '왕과 사는 남자' 한 편이 만든 반등"이라고 말했다. '왕과 사는 남자'가 올해 한국영화 총관객수에서 차지한 비중은 31.2%에 달했다. 2022년엔 20.2%, 2023년 19.5%, 2024년 16.7%, 2025년 12.9%였다.

올해 한국영화 관객수와 외국영화 관객수를 모두 합친 총관객수는 1억859만명(11월27일 기준)이다. 다음 달 16일 강력한 화력을 잠재한 '어벤져스:둠스데이'와 '듄:파트3' 개봉하면 이 수치는 1억2000만명까지 올라갈 가능성이 있다. 총관객수 기준으로 보면 2023년(1억2513만명)과 2024년(1억2312만명) 수준으로 올라가게 된다. 업계에선 이같은 단순 비교로 한국영화 혹은 영화 시장 회복을 언급해선 안 된다고 본다.

국내 제작사 관계자는 "올해 총관객수가 1억2000만명이 된다면 그건 '왕과 사는 남자'가 일부 할리우드 블록버스터 덕분이라고 봐야 한다. 한국영화 여전히 고난 속에 있다"고 말했다.

<뉴시스>

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