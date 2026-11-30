이재명 대통령은 29일 조작기소특검 임명 기준과 관련해 “종합적으로 봐야 한다”며 “단일한 기준에 따라 할 수 없다”고 밝혔다. 더불어민주당과 조국혁신당이 추천한 후보자 모두를 임명하지 않아 연장자가 ‘자동 임명’될 가능성을 두고선 “책임을 지고 권한을 행사하는 게 정상”이라며 두 후보자 가운데 한 명을 고르겠다는 의사를 내비쳤다.

이재명 대통령이 29일 청와대 출입기자단과 함께 북악산 산행을 마친 뒤 춘추관에서 간담회를 하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 기자들과 북악산 산행을 마친 뒤 청와대 춘추관에서 가진 간담회에서 특검 후보자 가운데 여당인 민주당이 추천한 이임성 변호사가 조희대 대법원장 탄핵에 반대해 내부 의견 충돌이 있는 것 아니냐며 임명 기준을 묻는 말에 “인사는 종합적으로 하는 것”이라고 답했다. 이 대통령은 “복합적으로 모든 것을 (보고) 판단해야 하니 특별한 한 두 가지 요소로 결정한다고 할 수 없다”며 “그런 것도 하나의 고려 요소”라고 언급했다.

임명 시점을 묻는 말엔 “(후보자) 둘 중에 한 사람을 (임명)하긴 해야겠죠”라며 “조금 기다려주시면 결론이 날 것 같다. 법정 시한이 짧더라. (시한이) 주말이 끼어 월요일(30일)까지일 것”이라고 말했다.

특검 자동 임명 방식도 고려하느냐는 물음에는 “(책임을) 회피하지 않고 가급적 행사를 하고 책임을 지는 게 맞다”고 답했다. 이 대통령이 특검 임명 시한 내 임명에 나서지 않으면 추천된 후보 중 연장자가 자동 임명된다. 민주당과 조국혁신당은 지난 26일 특검 후보로 각각 검사 출신 이임성 변호사와 판사 출신 이정훈 변호사를 추천했다. 둘 중 연장자는 이임성 변호사다.

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