러시아와 전쟁 중인 우크라이나에서 징집 대상 연령대 남성들이 징집을 피하고자 나이 차이가 많이 나는 장애 여성이나 장모와 위장결혼한 사례가 잇따라 확인됐다. 우크라이나 서부 테르노필주 경찰은 일부 혼인이 징집이나 출국 제한을 피할 목적으로 이뤄졌는지 조사하겠다고 밝혔다.

28일(현지시간) 독일 매체 티온라인에 따르면 2022년 2월 러시아의 전면 침공 이후 테르노필주에서 아내가 남편보다 20세 이상 많은 혼인이 850건 등록됐다. 2023년 276건으로 가장 많았고, 올해는 11월까지 188건으로 지난해 전체(138건)를 넘어섰다.

사진=AP연합뉴스

세르히 주바넨코 테르노필주 경찰청장은 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 전 장모와 혼인 신고를 한 남성이 여러 명이라고 밝혔다. 2024년 2월에는 1978년생 남성이 66세인 전 장모와 결혼했다. 같은 해 5월에는 또 다른 남성이 아내와 이혼한 뒤 1958년생인 전 장모와 혼인 신고를 했다. 주바넨코 청장은 부부의 나이 차이만으로 징집 회피를 판단할 수 없다며 의심 사례의 혼인 경위를 확인할 방침이라고 밝혔다.

우크라이나 동원법에 따르면 배우자가 1급 또는 2급 장애 판정을 받은 경우 동원을 유예받을 수 있다. 부모나 배우자의 부모가 같은 장애 판정을 받은 경우에도 부양 여건 등 일정 요건을 충족하면 유예 대상이 된다. 계엄에 따른 출국 제한에도 장애가 있는 배우자를 동반하는 경우에는 예외가 적용될 수 있다.

지난달에는 37세 남성이 장애가 있는 52세 여성과 결혼한 뒤 함께 몰도바로 출국하려다 국경 검문소에서 제지됐다. 혼인 신고를 한 지 석 달 된 두 사람은 처음 만난 경위와 결혼 생활에 대해 서로 다른 답변을 했다. 우크라이나 국경수비대에 따르면 남성은 결국 이 여성이 교제 중인 상대의 어머니이며, 출국 제한을 피하려고 혼인 신고를 했다고 인정했다.

돈을 받고 위장결혼을 알선한 혐의로 체포된 사례도 있다. 테르노필주 경찰은 지난 26일 징집 대상 남성에게 장애가 있는 여성과의 위장결혼을 8000달러(약 1070만원)에 주선한 혐의로 남녀 2명을 체포했다고 밝혔다. 경찰은 이들이 남성의 징집을 피하게 하고 출국을 돕기 위해 혼인을 알선한 것으로 보고 있다.

우크라이나는 전쟁 장기화로 병력난이 심해지자 2024년 4월 동원 최저 연령을 27세에서 25세로 낮췄다. 미하일로 페도로우 국방장관은 지난 1월 의회에서 군인 약 20만명이 소속 부대를 무단이탈했으며, 동원과 관련해 당국이 소재를 파악 중인 인원이 약 200만명이라고 밝혔다.

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