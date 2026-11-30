정부가 증시 급락에 대비해 증권시장안정펀드 규모를 20조원 안팎으로 늘리는 방안을 검토합니다. 실제로 자금이 투입되면 2008년 글로벌 금융위기 이후 18년 만입니다. 국회에서는 내년도 예산안 처리 시한을 앞두고 여야가 162조원 규모의 미래대응기금 신설을 놓고 맞서고 있습니다. 더불어민주당은 노사 합의가 불발된 가운데 ‘65세 정년’ 법안의 연내 발의를 추진합니다. 고용노동부는 교대근무자의 연속 야간근무를 3일 이하로 관리하고, 자정부터 오전 4시 사이에 반복해서 일하는 노동자에게 추가 휴식을 주도록 권고했습니다. 오늘 뉴스 4컷입니다.

1.증안펀드 20조원 안팎 확대 검토…실제 투입 땐 18년 만

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

증시 급락에 대비해 정부와 금융권이 증권시장안정펀드(증안펀드) 가동 준비에 속도를 내고 있습니다. 출자기관들은 29일 기존 약정액 10조7600억원을 필요할 때 납입할 수 있는지 점검했습니다. 금융위원회는 30일 금융권 긴급 점검회의에서 5대 금융지주의 출자 약정을 늘려 펀드를 20조원 안팎으로 키우는 방안 등을 논의합니다. 실제 자금이 투입되면 2008년 글로벌 금융위기 이후 18년 만입니다.

금융권은 출자 약정만으로도 은행의 자본비율이 낮아져 대출이나 배당 여력이 줄어들 수 있다고 우려합니다. 증권가에서는 펀드가 투자심리를 진정시키고 추가 급락을 막는 데 도움이 될 수 있다고 봅니다. 다만 반등이 이어지려면 AI 산업을 둘러싼 불확실성이 줄고 반도체 기업의 실적 전망이 개선돼야 한다는 분석이 나옵니다.

2.예산안 처리 시한 임박…‘162조 미래대응기금’에 여야 평행선

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

820조9000억원 규모의 내년도 예산안 처리 시한(12월 2일)을 앞두고 여야가 162조3000억원 규모의 미래대응기금 신설을 놓고 맞서고 있습니다. 민주당은 세수 감소에 대비하고 미래 성장동력에 투자하려면 기금이 필요하다는 입장입니다. 국민의힘은 일부 사업의 타당성과 법적 근거가 부족하다며 기금을 폐지하고 여유자금을 국채 상환에 우선 써야 한다고 주장합니다. 기금 관련 135개 사업의 의결은 모두 보류됐습니다.

여야는 12월 1일 예정됐던 본회의를 열지 않기로 하고 막판 협상을 이어가고 있습니다. 민주당은 2일 본회의에서 예산안을 처리할 방침입니다. 협상이 결렬되면 민주당이 자체 수정안을 마련해 단독 처리할 가능성도 거론됩니다.

3.노사 합의 불발에도…민주당, ‘65세 정년’ 연내 발의 추진

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

더불어민주당이 노사 합의와 별개로 법정 정년을 65세까지 단계적으로 높이는 법안을 연내 발의할 계획입니다. 민주당 정년연장특위는 27일 10개월 만에 노사 협의를 재개했지만 접점을 찾지 못했습니다. 특위가 논의한 안은 2029년 정년을 현행 60세에서 61세로 올리고, 이후 2년마다 1세씩 높여 2037년 65세로 만드는 내용입니다. 정년이 오르기 전에 퇴직하는 근로자를 위해 2028년부터 퇴직 후 재고용을 의무화하는 방안도 담겼습니다.

경영계는 인건비 부담이 커지고 청년 채용이 위축될 수 있다고 우려합니다. 노동계는 정년과 국민연금 수급 사이의 소득 공백을 줄이려면 정년을 더 빨리 높이거나 재고용 기간을 늘려야 한다는 입장입니다. 특위는 12월 2일 마지막 전체회의를 열고 활동을 마무리할 예정입니다.

4. 연속 야간근무 ‘3일 이하’ 권고…새벽 0∼4시엔 추가 휴식

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

고용노동부가 29일 노사정 합의를 거쳐 처음으로 야간노동 가이드라인을 발표했습니다. 밤 10시부터 다음 날 오전 6시 사이에 일하는 사업장에서 노사가 함께 건강보호 대책을 마련하도록 권고했습니다. 교대근무자의 연속 야간근무를 3일 이하로 관리하는 방안이 예시로 제시됐습니다. 자정부터 오전 4시까지는 ‘초심야시간대’로 정해 이 시간에 반복적으로 일하는 노동자에게 추가 휴게시간이나 짧은 수면인 ‘사이잠’을 보장하도록 했습니다.

가이드라인은 법적 강제성이 없습니다. 노동계는 실효성이 떨어진다고 보고, 경영계는 인건비 부담이 커질 수 있다고 우려합니다. 개인사업자 신분의 배송기사도 적용 대상에서 빠졌습니다. 노동부는 국토교통부와 새벽배송 종사자 보호 방안을 별도로 논의할 방침입니다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지