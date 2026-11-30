가수 서인영이 12월 재혼을 앞두고 예비 남편과의 러브 스토리를 털어놨다.

29일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램에서는 가수 린이 서인영의 집들이에 참석해 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.

이날 린은 12월 재혼을 앞둔 서인영에게 "둘은 어디서 만난 거야?"라고 물으며 러브스토리에 관심을 보였다. 서인영은 "이혼한 지 얼마 안 되어서 소개팅을 받기가 좀 그랬는데, 아는 언니가 꼭 받으라고 하더라"라고 밝혔다.

첫 만남 스토리를 듣던 린이 "마음이 훅 갔어?"라고 묻자, 서인영은 "응!"이라고 답했다. 예비 남편의 당돌하면서도 밝은 모습에 마음이 끌렸다고 설명했다.

또한 서인영은 "그 사람이 나를 알면 알수록 실망하지 않을까?"라는 생각도 했다고 고백했다. 그러면서 "그래서 연락을 끊어버릴까 했는데 키스를 빡 해버렸네"라고 말해 웃음을 자아냈다.

린이 "네가? 아니면 오빠가?"라고 묻자, 서인영은 "오빠가 입을 쭉 내미니까 나도 받은 거지"라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이를 듣던 어머니 패널들 역시 "급행열차를 탔네"라고 반응해 폭소를 더했다.

한편, 서인영은 오는 12월 26일 6세 연상 사업가 최지훈 대표와 재혼한다. 두 사람은 교회에서 가족과 가까운 지인들만 초대해 소규모 결혼식을 올릴 예정이다

<뉴스1>

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