천주평화연합(UPF·회장 김석진)은 28일 서울 성북구 성북동 북정마을에서 겨울철 난방에 어려움을 겪는 9가구에 연탄 3100장과 쌀 100㎏을 전달했다.

28일 서울 성북구 북정마을에서 천주평화연합(UPF) 봉사자들이 길게 줄을 서서 연탄을 한 장씩 주고받으며 난방에 어려움을 겪는 이웃의 집으로 나르고 있다.

㈜세일여행사가 후원한 ‘따뜻한 겨울, 사랑의 연탄나눔 봉사활동’에는 초·중·고교생과 성북구 주민, 평화대사협의회·재한외국인회 회원 등 90여 명이 참여했다.

이날 봉사자들은 네 팀으로 나뉘어 배달을 시작했다. 가파른 구간을 맡은 봉사자들이 먼저 비탈길을 올랐다. 좁은 골목에서는 가족과 함께 나온 초등학생부터 어르신까지 나란히 서서 연탄을 날랐다. 아이는 장갑 낀 두 손으로 연탄 한 장을 조심스레 건넸고, 곁에 선 어르신도 일손을 보탰다. 연탄을 나르는 사이 아이와 어르신의 얼굴에 검댕이 묻고 웃음이 번졌다.

천주평화연합과 세일여행사, 성북동주민센터 관계자들이 28일 서울 성북구 북정마을에서 연탄과 쌀 전달식을 갖고 기념촬영을 하고 있다. 이날 마련된 연탄 3100장과 쌀 100㎏은 마을 내 9가구에 전달됐다.

김시정 성북동주민센터 보건복지지원 팀장은 천주평화연합과 세일여행사에 감사를 전하며 “봉사자들이 전해 준 연탄 한 장 한 장이 성북동 주민들에게 따뜻한 겨울을 날 수 있는 힘이 되고, 여러분의 사랑도 누구보다 깊이 전해질 것”이라고 말했다.

김석진 천주평화연합 회장은 “우리가 나르는 연탄이 어르신들의 건강한 겨울나기에 힘이 되는 따뜻한 사랑의 선물이 되길 바란다”고 말했다. 김중수 세일여행사 대표이사는 “3.65㎏의 연탄 한 장에 우리가 가진 36.5도의 따뜻한 마음을 담아 365일 이웃을 사랑하고 기억하자”고 말했다.

서울 성북구 북정마을에서 열린 ‘따뜻한 겨울, 사랑의 연탄나눔 봉사활동’ 참가자들이 주먹을 들어 보이며 기념촬영을 하고 있다. 이날 봉사에는 어린이부터 어르신까지 다양한 세대의 주민과 봉사자 90여 명이 참여했다.

성북구에는 도시가스가 닿지 않아 지금도 연탄으로 겨울을 나는 가구가 있다. UPF 봉사자들은 지난해 겨울에도 서울 성북구 정릉3동 8가구에 연탄을 전달했으며, 앞으로도 겨울이면 연탄이 필요한 이웃을 찾아갈 예정이다.

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