세무사시험 2차 시험에서 합격기준에 3점이 모자라 떨어진 수험생이 “정답이 잘못됐다”며 합격시켜달라고 소송을 냈으나 법원이 받아들이지 않았다. 공소청의 검사 인력난이 갈수록 심화하고 있지만, ‘검사 유배지’로 불리는 법무연수원 내 정원은 계속 늘어나고 있는 것으로 나타났다. 학부모 모임에서 만난 지인들에게 시세보다 싸게 아파트를 살 수 있게 해주겠다고 속여 약 300억원을 가로챈 40대 여성이 항소심에서도 중형을 선고받았다.

지난달 15일 서울시내 한 한국산업인력공단 국가자격시험장을 스마트안경으로 본 모습. 기사와 직접적 관련은 없음. 뉴시스

◆회계학 과목 문항 문제 삼았으나 인정 안돼

29일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정1부(재판장 양상윤)는 A씨가 한국산업인력공단을 상대로 낸 불합격 처분 취소 소송에서 최근 원고 패소로 판결했다. 앞서 A씨는 2024년 8월 치러진 제61회 세무사 자격시험 2차 시험에서 평균 점수 47.87점으로 합격선을 넘었지만, 회계학 2부 과목에서 37점을 받아 불합격했다. 2차 시험에선 4과목 중 하나라도 40점에 못 미치면 탈락한다.

A씨는 회계학 2부 과목의 식대 비과세 관련 4점짜리 문항 정답이 잘못됐다고 주장했다. 그는 자신이 써낸 답이 정답이고, 이에 따라 시험 점수도 41점이 인정돼야 한다며 합격선을 넘었으므로 불합격 처분을 취소해달라고 행정소송을 냈다.

그러나 법원은 A씨 주장을 받아들이지 않았다. 재판부는 “원고 주장처럼 한 번이라도 식사를 제공받은 근로자를 비과세 대상에서 제외할 경우 비과세 대상을 과도하게 축소하는 결과에 이르게 돼 입법 목적에 반한다”며 정답에 문제가 없다고 판단했다.

충북 진천군 법무연수원 경내에 있는 원훈석. ‘정의·인권 신뢰 받는 법무 인재 양성’이라고 적혀 있다. 법무연수원 홈페이지

◆연구위원 증원… “검사 본연 업무 강화해야”

국회 법제사법위원회의 ‘2027년도 법무부 예산안 검토보고서’를 살펴보면 올해 9월 기준 법무연수원 겸직 검사는 28명으로 정원(25명)을 웃돌았다. 주로 신임 검사와 법학전문대학원(로스쿨) 학생들을 가르치는 교수들이 근무하는 용인 분원은 검사 정원이 8명이지만, 현재 17명이 재직 중인 것으로 집계됐다. 법무부는 검사 교수 증원을 위한 직제 개정을 추진 중이다.

심정희 국회 법사위 수석전문위원은 보고서에서 “각급 공소청·지청의 검사 인력 부족 문제가 지속되고 있는 상황에서 연구위원 증원이 적절했는지 면밀한 검토가 필요하다”며 “미제 사건의 조속한 해결과 공판·형 집행 등 검사 본연의 업무를 강화하는 방향으로 인력을 운용할 필요가 있다”고 꼬집었다.

법무연수원 연구위원은 그간 검사들에겐 유배지로 여겨졌다. 연구위원 발령 시 1년 이내에 각자 배당된 연구 과제에 대한 보고서를 작성해 제출해야 하는데, 그동안 수사 지휘나 법무행정 등에는 전혀 관여하지 못하기 때문이다. 기존 최대 4명이었던 법무연수원 연구위원 중 검사 정원은 2022년 9명, 지난해 20명으로 급격히 늘었다. 법무부는 법무행정 현대화와 법제 정비, 국제 형사사법협력 증진 등을 이유로 들고 있다.

학부모 모임에서 만난 이들에게 수백억을 가로챈 40대 여성이 2심에서도 중형을 선고받았다. 사진=게티이미지뱅크 제공

◆3년간 65명에게 294억 가로채… “채무 돌려막기 숨겨”

서울고법 형사10-2부(재판장 이재신)는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 기소된 40대 박모(여)씨에게 징역 21년10개월을 선고했다. 박씨는 유사한 범행으로 세 차례 기소돼 1심에서 각 징역 18년, 징역 3년, 징역 10개월을 선고받았다. 항소심에서 이들 사건이 병합돼 양형이 한꺼번에 선고됐다.

박씨는 학부모 모임에서 만난 이들에게 ‘투자하면 수익을 돌려주겠다’고 하거나, ‘아파트를 시세보다 싸게 매수해주겠다’고 속여 돈을 받아낸 혐의로 재판에 넘겨졌다. 그는 3년 간 65명에게 294억원을 가로채 대부분을 채무 변제나 주식, 코인 투자에 쓴 것으로 조사됐다. 아울러 피해자들에게 돈을 돌려주는 조건으로 자신에게 투자할 수 있는 다른 지인을 소개해달라고 요구하며 범행 규모를 키운 것으로 파악됐다.

2심 재판부는 “범행 시점으로부터 상당한 기간이 지났음에도 피해자 17명에게 총 15억원을 변제한 점 외엔 실질적인 피해 회복 조처가 이뤄지지 않았다”며 1심의 형을 유지했다.

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