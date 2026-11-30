충남의 산업거점과 세종의 행정 기능을 잇고 KTX 공주역 이용을 편리하게 할 두 갈래 도로망 확충이 추진된다. 아산에서 세종으로 향하는 이동시간을 줄이고 충남 중남부와 세종의 고속철도 접근성을 높이는 사업이다.



충남도는 대도시권광역교통위원회의 ‘행복도시 광역교통개선대책 4차 변경안’ 심의에서 정안나들목(IC)∼아산 연결도로와 행복도시∼탄천 연결도로 1구간이 통과했다고 29일 밝혔다. 두 사업은 행정중심복합도시건설청의 최종 심의를 거쳐 개선대책에 반영될 예정이다.



정안IC∼아산 연결도로는 총연장 17.2㎞다. 완공되면 아산시청에서 국회세종의사당 예정지까지 통행시간이 기존 68분에서 46분으로 22분 줄어들 것으로 도는 예상했다. 천안·아산 산업권과 세종 간 인적·물적 교류를 확대하고 경제·생활권 연계를 강화한다는 구상이다.



행복도시∼탄천 연결도로는 세종과 KTX 공주역을 오가는 길을 개선한다. 도는 개통 시 공주역에서 세종의사당 예정지까지 이동시간이 56분에서 43분으로 13분 단축될 것으로 내다봤다. 이번에 심의를 통과한 1구간은 총연장 10.2㎞, 왕복 4차로 규모로 우선 추진한다. 나머지 7.8㎞인 2구간도 후속 추진할 계획이다.

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