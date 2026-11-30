인공지능(AI)을 활용한 가수 머무르가 결국 아이돌 그룹을 꺾고 음악방송 1위까지 차지했다.

29일 오후 방송된 SBS 음악 프로그램 '인기가요'에서 머무르의 '꿈꾸던 어른이 되었나요?'가 투모로우바이투게더의 '엔젤 바이트'(Angel Bite), 아일릿의 '체포하겠어'를 제치고 1위에 올랐다.

SBS '인기가요' 방송 화면 갈무리

이날 머무르는 총점 4997점을 획득한 것으로 나타났다. 아일릿은 4834점, 투모로우바이투게더는 4720점을 기록했다.

특히 머무르는 음반, SNS, 실시간 투표 부문에서는 모두 0점을 기록했지만, 전체 점수의 50%를 차지하는 온라인 음원 부문에서만 나머지 음원을 앞지르는 4883점을 얻으면서 1위를 차지했다.

통상적으로 음악방송에서 1위를 수상하면 가수가 소감을 전하고 앙코르 무대를 진행하지만 AI 가수가 이례적으로 1위에 오르면서 이날 방송은 앙코르 무대 없이 그대로 마무리됐다.

머무르의 '꿈꾸던 어른이 되었나요?'는 작곡가 이용석·최성혁으로 구성된 프로듀싱팀 글로리웨이브가 기획과 작사, 전체 프로듀싱을 맡았다. 멜로디와 보컬은 음악 생성 AI 서비스 '수노'로 구현됐다.

이 음원은 지난 13일 멜론 '톱 100'에 처음으로 1위로 오른 뒤, 각종 음원 차트를 휩쓸고 있는 상황이다. 이런 가운데, 음악방송에서도 최초로 1위에 오르면서 AI 음원에 대한 음악 산업 내 반응에 관심이 쏠리고 있다.

<뉴스1>

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