(사)한국발달장애인문화예술협회 아트위캔(대표 김민정)이 한국장애인고용공단의 지원으로 진행한 ‘2026 문화체험형 직장 내 장애인 인식개선 교육’을 마무리했다.

올해 교육에는 전국 30개 기업과 공공기관 임직원들이 참여했다. 당초 목표였던 20개소보다 10개소 많은 규모로, 목표 대비 150%를 달성했다.

지난 10월 서울 동작구청에서 열린 ‘문화체험형 직장 내 장애인 인식개선 교육’에서 아트위캔 장애 예술인들이 공연을 펼치고 있다. 아트위캔 제공

이번 교육은 기존의 이론 강의나 온라인 동영상 시청 중심 교육에서 벗어나 장애 예술인의 라이브 공연과 전문 강사의 강의를 결합한 문화체험형 프로그램으로 운영됐다. 장애에 대한 이해를 높이는 데 그치지 않고 예술 활동을 통해 장애인과 비장애인이 자연스럽게 소통하도록 기획한 것이 특징이다.

무대에는 발달장애 및 시각장애 예술인 50명이 참여했다. 지난해 40명보다 25% 늘어난 규모다. 아트위캔은 앙상블과 밴드팀을 대상으로 매주 전문 음악 교육과 합주 지도를 진행해 공연의 완성도를 높였다.

참여 기관도 다양해졌다. 글로벌 출입 솔루션 기업 아사아블로이코리아와 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 등 15개 기업·기관이 올해 새롭게 교육에 참여했다. 민간기업은 물론 공공기관까지 참여 범위가 확대되면서 문화예술을 활용한 장애인 인식개선 교육에 대한 관심도 높아졌다.

교육 종료 전부터 2027년 사업에 대한 문의도 이어지고 있다. 민간기업과 외국계 기업, 공기업, 대학, 지방자치단체 등이 사전 참여 의사를 밝히면서 전국 단위로 교육을 확대할 가능성도 커지고 있다.

김민정 아트위캔 대표는 “장애 예술인들이 꾸준한 전문 음악 교육을 바탕으로 무대에서 전문 예술인으로서 역량을 보여준 것이 기업과 기관의 참여 확대로 이어졌다”며 “장애 예술인의 안정적인 일자리 창출과 장애인과 비장애인이 함께하는 건강한 직장문화 조성을 위해 노력하겠다”고 말했다.

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