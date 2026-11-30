배우 클라라가 약 10년 만의 국내 예능 복귀를 앞두고 갑작스러운 부상 소식을 전했다.

29일 클라라는 자신의 인스타그램 스토리에 짧은 영상을 게시하면서 "허리를 다쳐서 걸을 수가 없게 됐다"라며 "어떻게 고쳐야 할까요?"라는 글을 남겼다.

사진=클라라 인스타그램 갈무리

영상 속에는 화려한 드레스에 코트를 걸친 채로 휠체어를 타고 있는 클라라의 모습이 담겼다.

오는 12월 7일 처음 방송되는 SBS플러스·E채널 새 예능 프로그램 '솔로라서2'에 출연해 약 10년 만에 국내 예능에 복귀하게 된 클라라. 하지만 갑작스러운 부상 소식이 전해지면서 많은 이들의 걱정을 사고 있다.

한편 클라라는 코리아나 이승규의 딸로, 2004년 CF로 데뷔했다. 이후 '투명인간 최장수'(2006) '거침없이 하이킥!'(2006) '태희혜교지현이'(2009)로 얼굴을 알렸으며 '동안미녀'(2011) '부탁해요 캡틴'(2012) '결혼의 여신'(2013) '응급남녀'(2014) 등 드라마와 '오감도'(2009) '워킹걸'(2015) 등 영화에서 주목받았다. 특히 2013년 LG 트윈스 대 두산 베어스 경기의 시구자로 나서 레깅스 패션으로 뜨거운 화제를 모았다.

또한 클라라는 2세 연상의 사업가와 1년 열애 끝에 지난 2019년 미국에서 비공개 결혼식을 올렸으나, 지난해 10월 결혼 6년 만에 이혼 소식을 전했다.

<뉴스1>

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