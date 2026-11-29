법정 정년을 2037년까지 65세로 단계적으로 늘리는 방안이 여당 주도로 입법을 앞두고 있다. 노사 합의가 불발돼 ‘합의 없는 입법’ 수순에 접어든 것으로, 경영계 반발 등 후폭풍이 거셀 것이라는 관측이 나온다.



29일 국회와 고용노동부 등에 따르면 더불어민주당 정년연장특별위원회(특위)는 다음 달 2일 마지막 전체회의를 열고 특위 활동을 마무리할 예정이다. 이달 27일 10개월 만에 소위원회가 열렸으나 평행선을 달리는 노사 간 입장차는 좁혀지지 않았다.

더불어민주당 소병훈 정년연장특별위원장이 27일 국회 의원회관에서 열린 정년연장특위 노사 소위원회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

특위는 노사 합의 여부와 별개로 연내 법안 발의를 추진한다는 계획이다. 특위 간사인 김주영 의원은 회의 뒤 “약 1시간30분 논의했지만, 여전히 접점을 찾기 어려웠다”고 했다. 이어 “지금 상황으로 합의는 난망이지 않을까 싶다”며 “이미 상당 부분 의견을 수렴했기 때문에 (법안을) 특위에서 준비하고 있다”고 말했다. 소병훈 특위 위원장도 “더는 미루기는 어렵고 올해 안에 모든 걸 정리하자”고 했다.



특위가 이날 주요하게 논의한 안은 법정 정년을 2029년에 현행 60세에서 61세로 올린 뒤 2년마다 1세씩 단계적으로 높여 2037년 65세 정년을 완성하는 내용이다. 여기에 경영계가 선호하는 퇴직 후 재고용 방식을 결합했다. 퇴직 후 재고용은 2028년 61세부터 도입한다. 이후 2029년 62세, 2031년 63세, 2033년 64세, 2035년 65세로 2년마다 1세씩 단계적으로 높이는 안이 검토되고 있다.



일례로 1969년생 근로자는 현행대로면 2029년 60세에 정년퇴직하지만, 이 안을 적용하면 정년이 61세로 늘어나 2030년까지 일할 수 있다. 이후에도 재고용을 원하면 회사와 새 근로계약을 맺고 2031년까지 근무할 수 있다. 1968년생은 2028년 정년을 맞은 뒤 1년간 재고용된다.



1973년생은 64세가 되는 2037년에 법정 정년이 65세로 늘어난다. 이들은 2038년에 정년을 맞게 된다.



해당 안에 대해 노사는 모두 반발하지만, 기본적으로 법적 정년연장 틀을 유지한다는 점에서 경영계 반발이 더 거세다. 한국노총 관계자는 해당 안에 관해 “선별적 재고용이 아니고, 단계적 정년연장 방안이라는 점에서는 검토 가능하다”고 했다.

더불어민주당 정년연장특별위원회 간사인 김주영 의원(왼쪽 첫 번째)이 27일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 특위 회의에 입장하는 가운데 양대 노총 관계자들이 ‘65세 정년 연내 입법’을 촉구하는 손팻말을 들고 있다.

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청년 채용 위축 우려도 크다. 김덕호 성균관대 RISE 사업단 교수(전 경제사회노동위원회 상임위원)는 “청년 고용에 피해가 되지 않도록 지원책을 마련한다는 식으로 이야기하겠지만, 법적 정년연장은 구체적으로 확실한 반면 정부 여당이 이야기하는 ‘청년 지원 대책’이라는 것은 추상적인 구호에 그친다”고 지적했다.

한국경영자총협회(경총)도 법정 정년을 65세로 일괄 연장할 경우 기업들이 추가로 부담해야 할 인건비가 연간 30조2000억원에 달한다고 추산했다.

경총은 법정 정년 적용 방식, 임금체계 개편 특례의 협소한 범위, 재고용 대상자 선별 사유 제한 측면에서 문제점이 있다고 지적했다.

경총은 단계적으로 상향된 정년을 기존 재직자에게 ‘누적 적용’하는 방식으로 특위안을 해석하면 당초 계획한 8년이 아닌 4년 만에 65세 정년 적용 대상자가 등장한다고 분석했다. 한 차례 연장된 정년에 도달한 근로자도 그 시점에 새로 상향된 정년을 다시 적용받아 정년연장 기간이 추가로 늘어나기 때문이다. 65세 정년을 처음 적용받는 출생연도는 1977년생(2037년 60세)이 아닌 1973년생(2033년 60세)으로 4년 앞당겨진다는 주장이다.

특위안이 희망자 전원 재고용을 원칙으로 하고 있다는 점도 경영계가 반발하는 대목이다. 업무상 중대한 과실 등을 예외 사유로 보긴 하지만, 이 범위가 매우 좁아 실질적으로 정년을 1년 더 연장하는 것과 같다는 주장이다. 경총은 “합리적인 인사관리의 핵심 평가 요소인 업무성과와 직무수행 능력은 고려하지 않아 기업이 부담을 지게 된다”고 했다.

결과적으로 이중구조가 심화될 것이라는 전망이 지배적이다. 김 교수는 “정년연장 논의는 대기업·공공부문 정규직이 속한 전체 15% 노동시장에 국한한 이야기”라며 “나머지 85%는 정년과 무관하고, 청년층이 가고 싶은 노동시장도 아니다”고 했다. 이어 “85%에 속하는 노동시장 밖 청년들의 의견은 반영되지 않은 이러한 결정은 무책임하다”고 꼬집었다.

경총도 정년제를 운영하는 사업장이 전체의 20%에 불과하다고 주장한다. 호봉제 비중이 높은 대기업과 공공부문 정규직 등 소수에게만 정년연장 혜택이 집중된다는 것이다.

노동계는 해당 안도 정년과 국민연금 수급 개시 연령 사이의 소득 공백이 여전하다며, 정년연장 일정을 앞당겨야 한다고 본다. 민주노총은 “정년을 연금 수급 연령에 맞춰 올리기 어렵다면 의무 재고용 기간이라도 늘려야 한다”고 요구했다. 특히 내년에 60세가 되는 1967년생은 재고용 의무가 생기기 전에 퇴직하게 돼 이들을 위한 대책도 마련해야 한다고 촉구했다.

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