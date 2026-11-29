무소속 한동훈 의원이 국민의힘에서 제명된 지 10개월 만에 법적 대응을 예고하면서 당권파와 친한(친한동훈)계의 갈등이 전면전으로 치닫고 있다. 한 의원은 그동안 정치적 해법을 모색하며 대응을 자제해왔지만, 최근 불거진 ‘조작 징계’ 의혹을 계기로 법원 판단을 받겠다는 입장이다. 장동혁 대표는 제명이 무효로 판단되더라도 재징계할 수 있다고 맞서면서 양측의 타협 가능성은 더욱 좁아지고 있다.

무소속 한동훈 의원(왼쪽), 국민의힘 장동혁 대표. 연합뉴스

한 의원은 29일 국회에서 기자회견을 열고 “저는 반드시 돌아온다는 약속을 10개월 전에 이 자리에서 했고 이제 그 약속을 실천하겠다”며 “법원에 제명 결의 무효 확인의 소를 제기하고 동시에 제명 결의에 효력정지 가처분도 신청하겠다”고 밝혔다. 이 자리에는 서범수·박정하·배현진 의원 등 친한계 의원 7명도 함께했다. 소송은 준비가 마무리되는 대로 다음 주 중 제기할 예정이다.



한 의원이 뒤늦게 법적 대응을 결심한 결정적 계기는 징계 과정에 장 대표가 개입했다는 의혹이다. 한 의원은 “저에 대한 제명을 당대표가 군사작전하듯이 기획하고, 당대표의 사주를 윤리위원장에게 전달했던 당사자들이 직접 나서서 증거 자료를 공개하고 저를 비롯한 피해자들에게 사과하고 양심고백했다”고 주장했다. 제명 사유인 당원게시판 의혹도 거듭 부인했다. 그는 “당원게시판에 가입한 적도 없고 어떤 종류의 글을 쓴 적도 없다”며 “마타도어를 하고 있고 어떤 합리적 근거도 없다”고 반박했다. 과거 장 대표가 해당 의혹에 문제가 없다는 점을 적극 설명했다고도 주장했다.



장 대표는 ‘조작 징계’ 의혹에 대해 강경 대응으로 맞서고 있다. 의혹이 처음 제기된 이후 2주가량 별다른 입장을 내놓지 않던 장 대표는 황경성 전 윤리위원의 연이은 관련 자료 공개로 친한계의 공세가 거세지자 “한동훈 의원은 보수 궤멸의 중심에 서 있는 사람”이라며 반격에 나섰다.



장 대표는 지난 27일 유튜브 방송에서 한 의원이 제명 무효 소송을 제기하면 법정에서 끝까지 다투겠다는 입장을 밝혔다. 가처분 신청이 인용되더라도 이의신청과 즉시항고에 나서고, 본안 소송에서 제명이 무효로 판단되더라도 징계 절차를 다시 밟을 수 있다는 것이다. 장 대표는 “제명이 잘못됐다면 탈당 권유를 하든 당원권 정지 3년을 하든 다시 하면 되는 것”이라고 말했다. 한 의원이 법원에서 승소하더라도 복당 문제를 둘러싼 갈등이 끝나지 않을 수 있음을 보여주는 대목이다.

구호 외치는 張대표 국민의힘 장동혁 대표(가운데)가 29일 경북 문경시 문경새재 야외공연장에서 열린 ‘조작기소 특검법 규탄대회’에서 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 장 대표는 “범죄자 이재명이 대한민국의 자유민주주의를 무너뜨리고 있다”며 “독재의 검은 그림자가 대한민국을 뒤덮고 있다”고 말했다. 뉴스1

장 대표는 또 “의원총회에 가서 제가 그 발언들을 듣고 있을 이유는 없다”며 12월2일 징계 개입 의혹을 논의할 의원총회에도 불참하겠다는 입장을 밝혔다. 지도부의 징계 개입 여부를 둘러싼 당내 진상규명 요구에도 직접 응하지 않겠다는 태도여서 비당권파의 반발이 이어질 것으로 보인다.



당내에서는 소송전으로까지 번진 계파 갈등을 정치적으로 풀어야 한다는 목소리가 나오고 있다. 5선 윤상현 의원은 “판사 출신 현직 당 대표와 검사 출신 전직 당 대표가 법정에서 법적 다툼을 벌이는 볼썽사나운 모습만큼은 피해야 한다”고 강조했다. 박수영 의원도 “우리의 주적은 장동혁 대표도 한동훈 의원도 아니다. 우리의 주적은 대한민국을 망치고 있는 이재명”이라고 했다.

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