미국이 기존 한·미 무역합의에 따른 15% 관세 상한을 유지하되 최대 25%까지 인상할 가능성을 열어두면서 다음 달 미국에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의가 양국 통상협상의 분수령이 될 전망이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 관세를 지렛대 삼아 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발사업의 한국 참여를 압박할 가능성이 제기되면서 통상당국의 고민도 깊어지고 있다.



다음 달 14∼15일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 G20 정상회의가 개최된다. 미국 무역대표부(USTR)가 한국 등 14개 교역국을 대상으로 무역법 301조에 따른 과잉생산 관세 부과 방안을 발표한 이후 주요국 정상이 한데 모이는 자리다.

미 무역대표부(USTR)가 지난 25일(현지시간) 반도체 등 한국 주력 산업의 정부 지원을 문제 삼아 ‘과잉생산 관세’ 부과를 예고하면서 협의가 만족스럽지 않을 경우 25% 관세 부과를 검토할 수 있다고 밝혀 한·미 간 통상 긴장이 고조되고 있다. 사진은 태극기를 배경으로 도널드 트럼프 미국 대통령의 3D 프린팅 모형이 놓여 있는 모습. 로이터연합뉴스

앞서 USTR은 한국에 15% 관세 상한을 적용하되 양국 간 협의 결과와 기존 약속 이행 상황에 따라 최대 25%까지 인상할 수 있다고 밝혔다. 지난해 3500억달러 규모의 대미 투자를 약속하고 관세율을 25%에서 15%로 낮췄던 한국은 어떻게든 15% 상한선을 지켜내야 한다.



관건은 알래스카 LNG 개발사업이다. 한국은 대미 전략투자 1호 사업으로 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건설사업을 확정하고 미국 내 대형 원전 8기 건설도 큰 틀에서 합의했지만 알래스카 사업은 검토 단계다.



알래스카 북부의 천연가스를 약 1300㎞ 파이프라인을 통해 수출하는 것으로 트럼프 대통령의 역점 사업이다. 트럼프 대통령은 중간선거를 앞두고 한국이 투자를 결정한 것처럼 발표했지만 우리 정부는 상업적 합리성이 확보돼야 가능하다는 입장이다.

김정관 산업통상부 장관이 지난 9월 22일 국회 산업통상중소벤처기업위원회에서 '대한민국과 미합중국 간 전략적투자의 운영 및 관리를 위한 특별법'에 따른 대미투자 사전보고를 하고 있다. 연합뉴스

사업 참여를 약속하면 15% 관세 상한을 지켜내기 수월해질 수 있지만 사업성이 검증되지 않은 상태에서 성급하게 투자하면 부담이 될 수 있다.



김정관 산업통상부 장관을 비롯한 통상당국은 G20 정상회의를 계기로 하워드 러트닉 미 상무부 장관, 제이미슨 그리어 USTR 대표 등과 관세 협의에 나설 전망이다. USTR이 내년 1월 25일 공청회 등을 거쳐 최종 관세율을 확정할 것으로 예상되는 가운데 15% 관세 상한을 명문화할지 주목된다.



미국이 호남 반도체 클러스터 조성 등 한국의 반도체 육성 정책을 과잉생산 원인으로 지목한 것도 변수다. 클러스터 부지인 광주 군공항 내 미군 시설 이전에 미국 협조가 필수적인 만큼 국내 산업정책에도 관세 변수가 얽혀 있기 때문이다.



김태황 명지대 국제통상학과 교수는 “미국은 관세 인상 가능성을 빌미로 알래스카 LNG 개발사업 등 대미 전략투자 이행을 압박하려 할 것”이라며 “선제적으로 추가 투자를 약속하기보다는 기존에 추진해 온 가스복합화력발전소와 원전 건설사업에 속도를 내면서 조선산업 협력 등 우리가 미국으로부터 얻어내야 할 부분도 적극 요구해야 한다”고 말했다.

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