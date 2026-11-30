“알코올 중독자 입장에서는 저녁 한 6시 정도부터는 다 삭제거든요. 그 뒤로는 그냥 전원을 끄는 것처럼 없는 거죠, 시간이. 다음 날 아침에 기억도 잘 안 나고, 필름 끊기니까. 그래서 처음에는 좀 당황스럽긴 해요. 나한테 5시간, 6시간이 통으로 생긴다는 게.”

부천세종병원 간담췌외과 이준서 과장에게 술을 끊고 처음 되찾은 저녁은 오히려 낯설었다. 퇴근 뒤 술을 마시고 잠들기까지, 기억에서 사라지던 시간을 어떻게 보내야 할지 몰랐다. 무료함이 다시 술에 대한 갈망으로 이어지기도 했다. 반면 요즘은 가족과 시간을 보내고 책을 읽거나 운동을 한다. 그는 “처음에만 좀 당황스럽지, 시간이 지나고 나면 다른 사람들이 하는 것들을 할 수 있다는 걸 알게 된다”고 말했다.

알코올 중독 경험을 담은 책을 펴낸 이준서 부천세종병원 간담췌외과 과장은 19일 세계일보와 인터뷰에서 “(단주는) 혼자 하는 게 너무 힘들었다. 주먹을 쥐고 버티는 게 안 되더라”라며 “같은 중독을 겪는 사람들을 찾아서 단주를 시도해 보셨으면 좋겠다”고 말했다. 최상수 기자

이 과장은 알코올 중독 경험을 담은 책 ‘나는 알코올중독 의사였습니다’를 펴냈고, 지난 9월 9일 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 단주에 이르기까지의 과정을 털어놨다. 기억이 끊기는 일은 그에게 일상이었다. 전공의 시절에는 새벽에 경찰이 아버지에게 아들이 인천역 화장실에서 반라 상태로 발견됐다고 연락한 일도 있었다. 당시 그는 이를 심각한 일이 아니라 웃어넘길 일화쯤으로 여겼다.

지난 19일 세계일보와 만난 자리에서 술 때문에 잃은 것 가운데 가장 아쉬운 게 무엇이냐고 묻자, 그는 초등학교 4학년이던 아들과 단둘이 떠났던 캠핑을 떠올렸다. 당시 아들이 또래 친구들과 노는 사이 그는 혼자 소주와 맥주를 섞어 마셨다. 정신을 차려 보니 밤이었고, 아들은 옆에서 자고 있었다. 그는 “아들하고 나하고 둘이 온전히 하루를 보낼 수 있는 기회였는데, 하루를 완전히 잃은 것”이라며 “지금은 딱 한 시간을 보내도 아들하고 이런저런 이야기를 할 수 있다. 가장 크게 잃었던 것을 물으면 그날이 많이 생각난다”고 돌아봤다.

과거 그에게 술은 하루의 스트레스를 처리하는 익숙한 방법이었다. 일이 뜻대로 풀리지 않으면 술을 마실 이유가 생겼다. 그는 “안 좋은 일을 한번 겪고 나면 머릿속에 자동으로 ‘오늘은 소주 두 병’이 되는 것”이라며 “술을 끊을 때 어렵고 중요한 부분 중 하나가 안 좋은 일과 술의 연결을 끊는 것”이라고 설명했다.

술을 마시면 잠드는 것은 쉬웠지만 새벽 서너 시면 눈이 뜨였다. 다시 잠들려고 눈을 감고 기다려도 잠은 오지 않았다. 그는 “그 세 시간 동안 머릿속에 지금까지 했던 인생의 선택에 대한 후회가 물밀듯이 몰려왔다”며 “잠은 못 잤고 몸은 피곤한데, 다음 날에는 잠을 자야 할 것 같으니까 또 술을 마셨다”고 털어놨다.

단주를 결심한 결정적 계기는 취한 상태에서 아들을 감정적으로 혼낸 일이었다. 술은 잠뿐 아니라 아이를 대하는 태도까지 바꾸고 있었다. 그는 “술에 취한 상태에서 아이를 혼내고 나서 ‘내가 되게 진부한 알코올 중독자의 행로를 밟고 있구나’ 하고 깨달았다”며 “그 사건이 거꾸로 술을 끊을 수 있게 해주는 계기가 됐다”고 말했다.

이 과장은 “(음주에) 너무 많은 시간과 에너지, 돈을 술에 쓰고 있는지, 자신이나 남에게 피해를 주고 있는지, 줄이려고 노력했지만 안 되는지, 전보다 많은 양을 마셔야 만족감을 느끼는지 살펴볼 필요가 있다”며 음주로 달라진 일상을 돌아보라고 권했다. 기억이 끊기는 날이 잦아지고, 새벽에 깨어 후회에 시달리고, 힘든 일이 생길 때마다 술부터 떠오르는 것은 그가 직접 겪은 신호이기도 했다.

결심만으로 술을 끊기는 쉽지 않았다. 이 과장은 “혼자 하는 게 너무 힘들었다. 주먹을 쥐고 버티는 게 안 되더라”며 “처음에는 내가 의지박약이라고 생각했다”고 했다. 전환점은 2023년 8월 ‘익명의 알코올중독자들’(AA) 온라인 모임에 처음 접속하면서 찾아왔다. “그때 나와 비슷한 사람들이 있다는 걸 알게 됐다”고 했다.

지금은 자조모임 ‘AA 길잡이’를 운영한다. 화상으로 만난 참가자들은 그날 하루가 어땠는지, 지금 어떤 마음인지, 술을 마시지 않으면서 무엇이 달라졌는지 이야기한다. 단주 비법을 일방적으로 가르치는 자리는 아니다. 그는 “다른 사람들의 단주 경험을 듣는 것 자체가 자신의 단주를 도와주는 것”이라고 말했다.

이 과장은 한국 사회가 술을 대하는 태도를 미지근한 물이 나오지 않는 수도꼭지에 빗댔다. 한쪽으로 돌리면 뜨거운 물이, 조금만 반대로 돌리면 찬물이 나오는 것처럼 음주를 바라보는 시선에도 중간이 없다는 것이다. 그는 “새벽 두 시까지 노래방에서 탬버린을 치고 소주를 마시면 ‘회사 생활 잘하네’라고 하다가, 똑같은 사람이 다음 날 술을 끊겠다고 하면 ‘사고 친 것 아니냐’고 본다”며 “그 중간이 있으면 쉬울 텐데, 중간이 없으니까 어렵다”고 지적했다.

책을 쓰겠다고 했을 때도 주변에서는 환자가 줄 수 있다며 말렸다. 그가 뜻을 굽히지 않자 제목이라도 바꾸라는 말이 나왔다. 그는 “실제 모임을 해보면 회사원도 있고 의사도 있고 다양한 사람들이 있다”며 “이런 이야기를 숨어서 하지 않다 보니 중독이 특정한 사람들만의 일처럼 보인다. 이런 이야기를 하는 사람이 필요하다는 생각으로 썼다”고 밝혔다. 책이 나온 뒤에는 가까운 사람들조차 “그 정도로 힘든 줄은 몰랐다”고 했다.

이 과장은 현재 부천세종병원에서 담낭질환을 진료하고, 인천세종병원 생활습관개선클리닉에서는 비만과 음주 문제를 상담한다. 술을 끊은 뒤 사람을 만나는 방식도 달라졌다. 그는 “술을 자주 마셨던 사람 중에는 그 사람이 좋아서가 아니라 술을 마시려고 만난 사람도 꽤 있었다는 걸 깨달았다”며 “지금은 앉아서 커피를 마시고 싶은 사람들과 만난다”고 말했다.

되찾은 저녁을 채우는 것은 거창한 일이 아니다. 가족과 시간을 보내고, 아들과 이야기를 나누고, 친구와 커피를 마시는 일이다. 술 때문에 힘든 사람들에게 그가 가장 먼저 건네고 싶은 말도 혼자 더 독하게 버티라는 주문이 아니었다.

“술을 끊기가 힘들다고 해서 의지박약이라는 게 절대 아니에요. 원래 술을 끊기 힘든 게 맞아요. 술 때문에 힘든 분이 있다면 저희 모임이어도 좋고 다른 모임이어도 좋으니, 같은 중독을 겪는 사람들을 찾아서 단주를 시도해 보셨으면 좋겠어요.”

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