혼자 사는 사람의 절반가량은 평소 외로움을 느끼고, 4명 중 1명은 우울할 때 도움받을 사람이 없는 것으로 나타났다. 고령 1인 가구의 경우 실질소득마저 9분기 만에 감소세로 돌아서면서 경제적 취약성과 사회적 고립 문제가 동시에 드러나고 있다. 상대적으로 자립 기반 마련 기회가 적은 고령 1인 가구를 중심으로 노후소득 보장과 지역사회 돌봄을 강화해야 한다는 지적이다.

생성형 AI이미지

29일 국가데이터처에 따르면 지난해 1인 가구 중 평소 외롭다고 응답한 비중은 48.9%로 전체 인구(38.2%)보다 10.7%포인트 높았다. 혼자 사는 사람 2명 중 1명가량이 외로움을 느끼는 셈이다.

1인 가구는 사회적 관계망도 취약했다. 1인 가구 중 우울해서 이야기 상대가 필요할 때 도움받을 사람이 없다는 응답은 26.5%, 갑자기 돈을 빌려야 할 때 도움받을 사람이 없다는 응답은 54.4%였다. 전체 가구와 비교해 각각 5.3%포인트, 5.8%포인트 높다. 경제적·사회적 위기 때 도움을 받을 수 있는 주변 사람이 적다는 의미다. 전반적인 인간관계에 만족한다고 응답한 1인 가구 비중은 51.1%로 전체 인구(55.5%)보다 4.4%포인트 낮았다.



경제적 어려움은 은퇴 이후 근로소득이 줄어드는 고령 1인 가구에서 두드러졌다. 데이터처의 가계동향조사 마이크로데이터를 분석한 결과, 올해 3분기 60세 이상 전체 1인 가구의 월평균 실질소득은 178만4630원으로 지난해 같은 기간보다 2.8% 감소했다. 2024년 2분기 이후 9분기 만에 감소세로 전환했다. 같은 3분기 기준으로는 2023년 이후 3년 만에 감소했다.

고령층은 물가 상승에 따른 부담도 컸다. 근로소득이 ‘0원’인 60세 이상 1인 가구의 비중은 58.9%로 지난해 같은 기간(56.1%)보다 2.7%포인트 상승했다. 고령 1인 가구 10곳 중 약 6곳은 근로소득 없이 연금과 정부 지원금, 금융자산 등 다른 소득원에 의존해 생활한다는 의미다. 그나마 일을 하는 고령층은 명목 근로소득이 2.5% 증가했지만, 소비자물가가 2.9% 상승하면서 실질 근로소득은 0.4% 감소했다. 이에 월평균 실질 처분가능소득은 145만5777원으로 전년동기대비 4.4% 감소해 6분기 만에 감소로 전환했다.

경제·사회적 고립이 심화하면서 고독사 문제도 커지고 있다. 보건복지부의 ‘2024년도 고독사 발생 실태조사’에 따르면 전국 고독사 사망자는 3924명으로 전년보다 263명(7.2%) 증가했다. 고독사 사망자 중 극단적인 선택을 한 사람은 526명으로 전체의 13.4%를 차지했다.



1인 가구가 전체 가구의 3분의 1을 넘어선 만큼 혼자 사는 사람을 위한 정책도 연령별 생활 여건에 맞게 달라져야 한다는 목소리가 나온다. 홍기용 인천대 교수(경영학)는 “1인 가구는 생활비부터 모든 것을 혼자 감당해야 해 소득이 줄거나 질병이 발생하면 경제적 충격에 취약하고, 이를 도와줄 가족이나 사회적 관계망도 부족할 수 있다”며 “특히 고령 1인 가구는 소득 감소와 사회적 고립이 맞물릴 위험이 큰 만큼 정부가 노후소득 보장과 지역사회 돌봄을 강화하고, 경제적 위기와 고립 위험을 통합적으로 발굴·지원하는 체계를 마련해야 한다”고 제언했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지