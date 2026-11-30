정부가 추진하는 550조원 규모의 인공지능(AI) 데이터센터 구축 프로젝트가 강원 동해에서 첫 삽을 떴다. 지난 6월 투자계획을 발표한 지 5개월 만에 건설이 본격화하면서 미래 경쟁력을 좌우할 메가프로젝트가 본궤도에 올랐다는 평가다.



29일 과학기술정보통신부와 GS그룹에 따르면, 전날 강원 동해시 북평제2일반산업단지에서 이재명 대통령과 허태수 GS그룹 회장, 정부·산업계 관계자 등 270여명이 참석한 가운데 ‘동해 GS AI 데이터센터 착공식’이 열렸다.



이번 사업은 정부가 지난 6월 발표한 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’ 중 하나다. 민관이 힘을 합쳐 반도체와 피지컬 AI, AI 데이터센터, 3개 분야에 대규모 투자를 집중하는 게 골자다. 당시 정부는 약 550조원을 투자해 전국 5개 권역에 18.4GW(기가와트) 규모 AI 데이터센터를 구축하겠다는 계획을 발표했다. 동해 데이터센터는 이 중 GW급 시설로 처음 착공하는 사업이다.



이 대통령은 “아시아 최대 규모의 인공지능 핵심 인프라로서 글로벌 기업의 선제 투자를 이끄는 마중물이 될 것으로 확신한다”며 “대한민국이 세계의 기준을 세우고 방향을 제시하는 선도 국가로 자리 잡을 수 있도록 정부가 모든 역량을 동원하겠다”고 말했다.



GS는 동해에 2.4GW 규모 데이터센터를 2단계로 나눠 구축한다. 이번에 착공한 1단계 사업은 1.2GW 규모다. 2028년 2분기 100㎿(메가와트)급 시설을 우선 준공하고 2029년까지 차례로 완공·가동한다. 2.4GW급 AI 데이터센터는 단일 기준 아시아 최대 규모로 전체 시설 투자비는 30조원으로 추산된다. 그래픽처리장치(GPU)와 메모리 비용을 포함하면 사업 비용은 최대 120조원에 이를 전망이다.



정부는 AI 데이터센터 구축을 지원하기 위한 제도 정비에 나선다. 내년 3월 시행되는 AI 데이터센터 특별법에 따라 인허가 일괄처리 체계를 마련하고, 비수도권 데이터센터의 전력계통영향평가 면제 기준을 구체화하기로 했다.



국산 AI 인프라 산업도 육성한다. 내년부터 AI 데이터센터 관련 기술 개발과 실증시설을 포함한 클러스터를 조성해 현재 10% 수준인 관련 솔루션 국산화율을 높일 방침이다. GS는 데이터센터 운영에 필요한 지역 전문인력을 채용하는 등 자역 상생방안을 모색한다. 허 회장은 “이번 투자를 통해 지역 일자리를 만들고 지역 기업에 기회가 열리며 지역의 젊은 인재들이 미래를 꿈꾸게 하겠다”고 강조했다.

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