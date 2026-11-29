미국 국무부가 28일 한국의 핵추진잠수함 도입을 위한 핵물질 안전조치 협의에 국제원자력기구(IAEA) 전체 회원국의 사전 합의가 필요하다는 중국의 주장을 일축했다. 한국과 IAEA 간 안전조치협정 이행에 관한 기술협의를 다자간 외교 현안으로 키우려는 중국의 움직임에 제동을 건 것이다. 지극히 당연하고 상식적인 결정이다.



미국의 판단은 IAEA 규정에 부합한다. 핵추진잠수함은 핵무장이 아닌 수중 작전 능력 강화를 위한 방어적 전력이다. 핵확산금지조약(NPT) 체제가 핵무기 비보유국의 핵추진잠수함 보유를 금지하지 않는 것도 이런 이유에서다. IAEA 포괄적 안전조치협정 제14조는 핵추진잠수함처럼 국제규범상 금지되지 않은 군사적 목적으로 핵물질을 사용할 경우 IAEA와 별도의 안전조치 약정을 체결할 수 있도록 하고 있다. 한국 정부는 지난 6월 핵물질 검증 약정 체결 의사를 밝힌 이후 농축도 20% 이하의 저농축우라늄 사용 방침을 설명하는 등 투명하게 절차를 밟아왔다. IAEA는 한국과의 안전조치 협력에 만족을 표시했다. 중국은 IAEA 규정 내에서 진행된 협의 경과를 모르지 않을 것이다. 그런데도 “비평화적 목적의 핵물질 이전” 운운하며 억지를 부리는 것은 한국의 핵잠 도입을 방해하려는 딴지 걸기일 뿐이다.



이중잣대라는 비판을 피하기 어렵다. 지난해 3월 북한이 핵무기 탑재용 핵추진잠수함 건조 현장을 공개했을 때 침묵으로 일관하지 않았던가. 한국의 핵잠 도입이 문제라면 북한의 움직임에도 같은 잣대를 들이대야 옳다. 더구나 중국은 자국의 핵전력 증강에 속도를 내면서 북한의 핵·미사일 고도화를 저지하기 위한 국제사회 노력에 미온적이다. 이러니 우리 국민의 반중 정서가 깊어지는 것 아닌가. 지난 8월 동아시아연구원 등의 공동 여론조사에서 한국인의 중국 비호감도는 73.7%로 2021년 이후 최고치를 기록했다. 중국은 한국민의 마음이 왜 갈수록 멀어지는지 돌아봐야 한다.



다음 달 초 김정은 북한 국무위원장의 방중설이 제기된다. 성사된다면 북·중 정상은 전략적 협력 강화와 대미 외교전략 등을 논의할 것으로 보인다. 중국이 제동을 걸어야 할 것은 한국의 핵잠 도입이 아니라 북한의 핵무장이다. 북한의 몸값 높이기에 장단이나 맞추며 뒷짐만 지고 있어서는 안 된다.

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