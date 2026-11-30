신한금융그룹 편입을 앞둔 롯데손해보험이 주식 수는 그대로 두고 자본금만 90% 줄이는 무상감자를 추진한다. 통상적인 무상감자 방식인 ‘주식병합’ 대신 ‘액면감액’ 방식을 선택한 것이다.

이번 롯데손보의 무상감자는 누적된 결손금을 털어내기보다는 자본의 쓰임새를 바꾸는 데 목적이 있다. 일부 상장사들이 배당재원을 확보하기 위해 활용해 온 방식이기도 하다. 다만 롯데손보는 신한금융그룹 편입에 앞서 자본의 쓰임새를 바꿔 건전성을 높이려 무상감자를 선택했다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성한 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

◆자본금 90% 줄여도 주식 수·기준가격 그대로

롯데손보는 지난 19일 이사회를 열고 주당 액면가를 1000원에서 100원으로 낮추는 무상감자를 결정했다. 이에 따라 자본금은 3103억원에서 310억원으로 줄어든다.

무상감자 방식은 크게 주식병합과 액면감액으로 나뉜다. 주식병합은 여러 주를 한 주로 합쳐 발행주식 수를 줄이는 방식이다. 액면감액은 주식 수를 유지한 채 주당 액면가만 낮추는 방식이다.

자본금은 액면가와 발행주식 수를 곱한 금액이다. 액면가를 낮추든, 발행주식 수를 줄이든 자본금이 감소하는 것은 마찬가지다. 다만 줄어든 자본금만큼 감자차익이 발생해 자본잉여금에 더해지므로 원칙적으로 자본총계에는 변화가 없다.

롯데손보는 무상감자 발표를 통해 “주식병합과 달리 액면감액 무상감자 방식이라 자본총계 변동이 없고 주주 보유주식과 지분율도 이전과 동일하다”며 “소액주주엔 직접적 피해가 없으면서 재무구조 개선을 통해 보다 안정적인 보험서비스가 제공할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

다만 비단 액면감액만이 자본총계에 변동이 없는 것은 아니다. 주식병합 방식의 무상감자 역시 회사 밖으로 자금이 유출되지 않고 자본 항목 간 이동만 이뤄지기 때문에 원칙적으로 자본총계에는 변화가 없다.

롯데손해보험이 지난 19일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 올린 감자결정공시.금융감독원

대신 액면감액과 주식병합은 감자 전후 발행주식 수 변동과 거래 재개 때 기준가격에서 차이가 벌어진다. 가령 10주를 1주로 병합하면 주식 수는 10분의 1로 줄고 이론상 기준가격은 10배로 높아진다. 반면 액면감액 방식은 주식 수와 기준가격에 변화가 없다.

그렇다면 롯데손보는 왜 액면감액 방식을 택했을까. 이는 롯데손보 최대주주인 JKL파트너스와 신한금융그룹 간 주식매매계약(SPA)이 체결돼 있다는 점이 영향을 미친 것으로 보인다.

신한금융은 지난달 13일 JKL파트너스가 보유한 롯데손보 지분 77.04%(2억3908만2287주)를 6933억원에 인수하는 계약을 체결했다. 주당 인수가격은 약 2900원이다.

주식병합 방식을 택하면 인수 대상 주식 수와 주당 매매가격도 조정해야 한다. 반면 액면감액 방식은 기존 계약의 주식 수와 주당 매매가격 체계를 그대로 유지할 수 있다. 이 같은 주식매매계약상의 특수성도 롯데손보가 주식병합 대신 액면감액 방식을 선택한 배경 중 하나로 풀이된다.

◆자본의 쓰임새만 바꿔 건전성 개선

롯데손보는 이번 무상감자로 발생하는 감자차익(2793억원)을 기존 자본잉여금(3798억원)에 더해 자본잉여금을 6000억원대로 늘릴 예정이다. 왼쪽 주머니인 자본금에서 돈을 꺼내 오른쪽 주머니인 자본잉여금으로 옮기는 셈이다. 이후 주주총회 결의를 거쳐 자본준비금(자본잉여금)을 이익잉여금으로 전환할 계획이다.

상법상 자본준비금과 이익준비금의 합계가 자본금의 1.5배를 넘으면 초과분을 감액할 수 있다. 무상감자로 자본금을 줄이고 자본준비금을 늘리면 이익잉여금으로 전환할 수 있는 여력이 커지는 것이다.

롯데손보는 이렇게 확보한 재원으로 해약환급금준비금을 추가 적립할 예정이다. 해약환급금준비금은 보험계약 해지 때 고객에게 돌려줄 돈에 대비해 장부상 쌓아두는 준비금으로 보험사의 건전성을 높이기 위한 조치 중 하나다.

금융당국은 보험사가 해약환급금준비금을 충분히 쌓지 못하면 부족한 금액만큼 기본자본에서 차감한다. 반대로 준비금을 추가로 적립하면 차감액이 줄어들어 기본자본 인정액이 늘어난다. 롯데손보는 무상감자를 통해 외부 자금 유입 없이 기본자본 인정액을 약 4600억원 늘릴 수 있을 것으로 보고 있다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성한 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

◆같은 감자 방식, 마지막 쓰임새에서 ‘한 끗’ 차이

롯데손보처럼 다른 기업들도 이와 유사한 방식으로 자본의 활용도를 높여 배당재원을 확보하기도 한다. 자본금에 묶여 있어 배당에 쓸 수 없던 돈을 무상감자와 자본준비금 감액을 거쳐 배당에 활용할 수 있도록 하는 것이다.

한솔테크닉스가 대표적 사례다. 지난해 주당 액면가를 5000원에서 1000원으로 낮추는 무상감자를 실시한 데 이어 올해 3월 정기주주총회에서 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 안건을 가결했다.

자본의 쓰임새를 바꾸는 원리는 롯데손보와 같은 방식을 취했다. 다만 한솔테크닉스는 주주환원 재원을 마련하기 위해 무상감자를 선택했지만, 롯데손보는 금융당국으로부터 더 많은 기본 자본을 인정받기 위해 무상감자를 활용한다는 점에서 ‘한 끗’ 차이가 있다.

아울러 주식매매계약 등 특수한 상황을 앞두고 발행주식 수와 주당 가격을 그대로 유지하기 위해 주식병합 대신 액면감액 무상감자를 선택할 수 있다는 점도 알아 둘 필요가 있다.

여기도 저기도 주식투자를 한다지만, 제대로 알고 투자하는 사람은 많지 않습니다. 특히 내가 투자한 기업이 이런저런 공시를 올렸는데도 “공시가 뭐야? 공무원 시험이야?”라고 되묻는 경우도 왕왕 있다죠. 그런 분들을 위해 준비했습니다. 적어도 내가 투자한 기업의 공시는 이해하고 투자하자. ‘공시 한 끗’이 어렵고 복잡한 공시를 쉽게 풀어드립니다.

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