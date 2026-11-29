중·고등학교 기말고사를 앞두고 정부가 내신 시험 부정행위 감독 지침을 강화하면서 전국 학교가 시험관리 체계 정비에 들어갔다. 하지만 교육청마다 금속탐지기 검사 기준이 다른 데다 학교별 감독 인력과 시설 여건에 차이가 커 교육 현장에서는 혼란이 빚어지고 있다.



29일 전국 시·도교육청에 따르면 각 교육청은 교육부의 ‘스마트기기 활용 내신평가 부정행위 예방을 위한 학교 시험관리 유의사항’에 따라 강화된 감독 지침을 학교에 배포했다. 지침에는 학생 서약서 작성과 복도감독관을 포함한 감독관 2인 이상 배치, 금속탐지기를 이용한 소지품 검사, 시험지 배부 전 전자기기 수거, 시험일 학교 와이파이 차단 등이 담겼다. 스마트기기를 소지·활용하면 전 과목 0점 처리는 물론 최대 퇴학까지 징계받을 수 있다는 경고 문구도 시험지에 들어간다.

지난 24일 2학기 기말고사가 치러지는 강원 춘천시 한 고등학교에서 선생님이 금속탐지기를 이용해 시험 감독을 하고 있다. 연합뉴스

논란이 일고 있는 건 금속탐지기 검사다. 서울·경기·충북·제주교육청은 사전 동의를 받아 전수검사를 하지만, 대구·부산·강원교육청은 의심 학생만 검사한다. 전남광주교육청은 의심 학생을 시험이 끝난 뒤 같은 성별 교사 2명이 비접촉으로 검사한다. 교육부는 사전 동의를 받아 시험실 입실 전이나 시험 직후 전체 학생을 검사하도록 안내했지만, 지역마다 적용 방식이 달라 향후 시험 관리의 공정성을 둘러싼 논란이 불거질 가능성도 있다.



학부모들은 내신시험도 수능처럼 엄격히 관리되길 바라지만 교사들 사이에서는 우려가 크다. 부정행위 예방을 위해 학생의 신체나 소지품을 강제로 검사할 명시적인 법적 근거가 없는 데다 검사를 거부하는 학생에 대한 구체적인 대응 지침도 미비해서다.



경남교사노동조합은 “금속탐지기로는 초소형 기기 촬영이나 인공지능(AI)·통신 기능을 판별하지 못하고, 검사 거부 시 응시 기준과 부정행위 판정 기준도 없다”고 우려했다. 충북교육청은 사전 동의하지 않은 학생에 대한 검사를 강제하지 말라는 지침을 내렸다.

28일 대구 북구 경북대에서 2027학년도 대입 수시모집 논술고사를 마친 수험생이 단추에 붙인 부정행위 방지 스티커를 가리키고 있다. 뉴스1

내신 부정행위 방지 대책이 학교 여건을 고려하지 않았다는 지적에 대해 최은옥 교육부 장관 권한대행은 지난 27일 국회 교육위원회 전체회의에서 “선생님들에게 부담을 더 지우는 방안인 것은 저희도 알고 있다”며 “일단 임시방편적인 방안이라고 생각해주시면 좋겠다”고 답했다.



교육부는 현행 감독 방식의 한계를 보완하기 위해 기술 개발을 추진하고 있다. 최 권한대행은 “스마트안경을 탐지하는 기술은 상용화 단계에 들어갔고, 전파탐지기 말고도 시험장에 더 적용할 수 있는 것들은 개발해야 한다”며 “내년 수능을 염두에 두고 기술 개발 일정을 역산해 준비하고 있다”고 말했다.



주말 사이 전국 곳곳에서 진행한 국가시험, 대학 논술고사는 삼엄한 분위기 속에서 치러졌다. 28일 진행된 보건의료인 국가시험도 강화된 감독기준이 적용됐다. 보건복지부는 전국 9개 시·도, 23개 시험장에서 약 4000명이 응시한 1·2급 응급구조사, 치과기공사, 의지·보조기기사 등 4종의 국가시험에서 무작위로 전화를 거는 방식으로 전자기기 소지 여부를 파악했다고 밝혔다. 초소형 카메라 악용 방지를 위한 가운 착용은 컴퓨터 기반 시험(CBT)부터 우선 적용했다.

정은경 보건복지부 장관이 28일 치과기공사 국가시험이 치뤄지는 서울 용산철도고등학교를 방문해 시험 준비 상황 및 스마트기기 부정행위 관리 대책 실태를 점검하고 있다. 보건복지부 제공

정은경 복지부 장관은 치과기공사 국가시험장인 서울 용산철도고등학교를 찾아 감독관들에게 “작은 의심 상황도 지체 없이 시험본부로 전달해 필요한 조치가 이루어질 수 있도록 협조해달라”고 당부했다. 복지부는 전자기기를 제때 제출하지 않는 등 응시자 준수사항을 위반한 사례가 3건 확인됐다고 밝혔다.

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