한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

이재명 대통령이 29일 청와대 춘추관 출입기자단과 함께 북악산 산행을 하고 있다.

이재명 대통령이 29일 청와대 춘추관 출입기자단과 함께 한 산행 도중 북악산 청운대 쉼터에서 기자간담회를 하고 있다.

이재명 대통령이 29일 청와대 춘추관 출입기자단과 함께 북악산 청운대 전망대에서 시민들에게 인사하고 있다.

이재명 대통령이 29일 청와대 춘추관 출입기자단과 함께 북악산 청운대 전망대에서 한 시민과 인사하고 있다.

이재명 대통령이 29일 청와대 춘추관 출입기자단과 함께 한 산행 도중 북악산 청운대 쉼터에서 기자간담회를 하고 있다.

이재명 대통령이 29일 청와대 춘추관 출입기자단과 함께 북악산 청운대 쉼터에서 왼쪽 등산화 밑창이 떨어진 채 기자간담회를 하고 있다.

이재명 대통령이 29일 "대한민국의 부동산은 고평가 돼 위험한 폭탄돌리기를 하고 있다는 생각은 변함이 없다. 폭탄이 터졌을 때, 끝물이 됐을 때 사람들이 입는 피해를 줄이는 게 제 사명"이라며 "비정상적 상황이 계속되면 언젠가는 추락을 할텐데, 그 진폭을 최소한으로 줄여야 하는 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 인근 북악산에서 출입기자단과 산행 중 간담회를 갖고 "주택 가격이 정상보다 너무 많이 떨어지면 매입을 해 주니까 공공주택을 매입하는 기회이기도 하다"며 이같이 말했다.

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