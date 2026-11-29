한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
이재명 대통령이 29일 "대한민국의 부동산은 고평가 돼 위험한 폭탄돌리기를 하고 있다는 생각은 변함이 없다. 폭탄이 터졌을 때, 끝물이 됐을 때 사람들이 입는 피해를 줄이는 게 제 사명"이라며 "비정상적 상황이 계속되면 언젠가는 추락을 할텐데, 그 진폭을 최소한으로 줄여야 하는 것"이라고 강조했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대 인근 북악산에서 출입기자단과 산행 중 간담회를 갖고 "주택 가격이 정상보다 너무 많이 떨어지면 매입을 해 주니까 공공주택을 매입하는 기회이기도 하다"며 이같이 말했다.
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